FAA reanuda operaciones en aeropuertos de Washington D.C. tras suspensión temporal

Las operaciones aéreas se reanudaron el viernes por la noche en varios aeropuertos del área metropolitana de Washington D.C. luego de que un fuerte olor detectado en un centro de control de tráfico aéreo provocara la suspensión de vuelos durante casi dos horas.



La interrupción afectó a tres de los principales aeropuertos que sirven a la capital estadounidense: el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional Baltimore‑Washington. También se vio impactado el Aeropuerto Internacional de Richmond, en Virginia.



FAA ordenó suspensión de vuelos en tierra

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión de operaciones en tierra poco antes de las 18:30 hora del este, luego de reportes de un fuerte olor en las instalaciones del Centro de Control de Tráfico Aéreo Potomac, ubicado en Virginia.



El tráfico aéreo se detuvo durante varias horas mientras se investigaba el origen del problema. Según datos de la FAA, los vuelos comenzaron a reanudarse alrededor de las 20:00 horas (EDT).

Autoridades identifican origen del olor

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que bomberos de los condados de Fauquier y Prince William confirmaron que no existía peligro para los controladores de tráfico aéreo.

“El origen del fuerte olor se localizó en una placa de circuito que se sobrecalentó y que fue reemplazada”, escribió Duffy en la red social X.



El funcionario añadió que los controladores regresaron a sus puestos en el centro de control Potomac una vez que la situación fue resuelta.

Persisten retrasos en vuelos

Aunque las operaciones se reanudaron, persistían retrasos en varios aeropuertos horas después del incidente.



Datos de la FAA mostraban que, hacia las 22:00 hora del Este, los aeropuertos de Baltimore-Washington y Ronald Reagan registraban demoras que oscilaban entre dos horas y media y tres horas.



Las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar el estado de los vuelos en la página oficial de la FAA y mantenerse en contacto con sus aerolíneas para obtener actualizaciones.



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