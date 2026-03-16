Joan Laporta promete fortalecer al primer equipo tras ganar las elecciones en el Barcelona

Joan Laporta será el nuevo presidente del FC Barcelona durante los próximos cinco años tras lograr una victoria contundente en las elecciones del club celebradas este domingo. El dirigente obtuvo 32,934 votos (68.18 %), superando ampliamente al empresario Víctor Font, quien consiguió 14,385 apoyos (29.78 %).

En total participaron 48.480 socios de los 114.504 con derecho a voto, lo que representa una participación del 42,34 %. Los votantes se repartieron entre cinco sedes electorales ubicadas en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y el Principado de Andorra, en una jornada clave para el futuro del club azulgrana.

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Joan Laporta celebra un resultado “contundente” en las elecciones del FC Barcelona

Tras confirmarse su triunfo, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el respaldo recibido por los socios es decisivo para impulsar una nueva etapa en el club.

“El resultado de los comicios es “contundente” y les da “tanta fuerza” que les hará “imparables”.”

Laporta subió al atril del auditorio acompañado por los integrantes de su futura junta directiva y adelantó algunas de las prioridades de su mandato. Entre ellas destacó fortalecer al primer equipo, avanzar en la construcción del Palau Blaugrana y consolidar el proyecto deportivo con Hansi Flick en el banquillo y Anderson Luis de Souza ‘Deco’ en la estructura deportiva.

También se refirió al tono de la campaña electoral y al respaldo mayoritario recibido por su candidatura.

“En estas elecciones, ha existido una candidatura que presentaba una propuesta de confrontación y división, y los socios han votado nuestra propuesta con una mayoría muy amplia de que todos juntos defendemos el Barça contra todo y contra todos”.

Laporta destaca la participación de los socios en una jornada histórica

Durante su discurso, Joan Laporta agradeció la participación de los socios y destacó el carácter democrático del club, algo que considera único en el fútbol mundial.

“Somos un club que vota, los socios se han desplazado en un día espectacular, ha sido una fiesta de la democracia, de civismo y una exaltación de barcelonismo”.

El dirigente también elogió la presencia y el apoyo durante la jornada electoral de figuras clave del proyecto deportivo como Hansi Flick y Deco.

🫶 Del Presidente, para los culers. pic.twitter.com/ESDZ0HY81g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 16, 2026

Reconocimiento a Víctor Font tras las elecciones del Barcelona

Laporta también dedicó unas palabras a la candidatura rival liderada por Víctor Font, reconociendo su participación en el proceso electoral que vivió el club.

“Me gustaría hacer una referencia a la candidatura contrincante, liderada por el candidato de ‘Nosaltres’, que también ha permitido que estos comicios fueran una fiesta del barcelonismo. Un aplauso para ellos también”.

Laporta promete “los mejores años” para el FC Barcelona

El nuevo presidente del FC Barcelona cerró su discurso con un mensaje optimista y ambicioso sobre el futuro del club tras su amplia victoria en las urnas.

“Es un resultado contundente, que nos da tanta fuerza que nos hace imparables, no nos parará nadie. Serán los mejores años de nuestras vidas”.

Con este resultado, Joan Laporta inicia una nueva etapa al frente del FC Barcelona, con el reto de fortalecer el proyecto deportivo, impulsar las infraestructuras del club y devolver al Barça a la élite del fútbol europeo.

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