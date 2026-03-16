Mueren hijos de directivos de BBVA México y socio de AT&T en accidente carretero

Un accidente vehicular registrado en el Estado de México dejó tres jóvenes muertos, entre ellos Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, y Rafael Espeleta Cuéllar, hijo de un directivo de la empresa Prime Communications, principal socio comercial y distribuidor autorizado de AT&T México.

El choque ocurrió la noche del viernes 13 de marzo en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende. De acuerdo con reportes preliminares, los jóvenes viajaban en una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada que se impactó de frente contra un camión de carga Isuzu blanco.

Accidente en Valle de Bravo deja tres muertos

Además de Diego Osuna Miranda, de 17 años, también murieron Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes viajaban en el mismo vehículo al momento del impacto.

Las primeras versiones señalan que uno de los conductores habría invadido el carril contrario al intentar rebasar, lo que provocó la colisión frontal entre ambas unidades.

🚨#IMPORTANTE

Tragedia en carretera a Valle de Bravo. Mueren 3 jóvenes, entre ellos el hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA (Bancomer) en México.

QEPD🙏pic.twitter.com/WLqYimO1k4 pic.twitter.com/AISU6TvBqD — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) March 15, 2026

El fuerte choque dejó además tres jóvenes lesionados, dos de 17 años y uno de 19, quienes fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales.

En las últimas horas revelaron un video tomado momentos después del accidente, donde se ve a un joven perdir ayuda.

Así quedó sin vida el hijo del director de BBVA México junto a dos jóvenes más…



Un trágico choque ocurrido en la autopista #Toluca–Valle de Bravo dejó a 3 jóvenes sin vida.

Entre las víctimas se encuentra Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna Osuna, director… pic.twitter.com/VO27JPWwqG — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 15, 2026

Condolencias del sector empresarial y autoridades

Tras confirmarse la identidad de las víctimas, distintas figuras públicas y empresas expresaron condolencias a las familias. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento de Diego Osuna en un mensaje difundido en redes sociales.

“Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos. Descanse en paz”, escribió.

Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer . Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 14, 2026

Por su parte, AT&T México también emitió un mensaje público tras la muerte de Rafael Espeleta Cuéllar, hijo de Rafael Espeleta Tejada, director de Prime Communications. La empresa expresó sus condolencias a los padres del joven, Rafael Espeleta Tejada y Teresa Cuéllar León.

Al tiempo de reconocer la vida de Diego Osuna Miranda y Rafael Espeleta Cuéllar, le mando un abrazo solidario a sus familias y amigos y ofrezco mis oraciones.

Ojalá la cercanía, solidaridad y oración de la mucha gente que los quiere los acompañe en estos momentos y siempre. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) March 14, 2026

Investigación abierta por autoridades del Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación para esclarecer las causas del accidente ocurrido en la carretera Toluca–Zitácuaro, una vía utilizada por automovilistas que se dirigen a destinos turísticos del sur del estado.

Peritos analizan las condiciones del choque para determinar si el impacto estuvo relacionado con exceso de velocidad, invasión de carril u otros factores.

Acompaño con respeto y solidaridad a las familias de Diego Osuna, Rafael Espeleta y Edwin Rangel.

Que su recuerdo permanezca siempre en la memoria de quienes los amaron. pic.twitter.com/aY7Is7QVWU — Alejandra Frausto (@alefrausto) March 15, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la camioneta en la que viajaban los jóvenes volcada y severamente dañada tras el impacto contra el camión de carga.

Actividad deportiva de una de las víctimas

Rafael Espeleta Cuéllar también era conocido en el ámbito deportivo, ya que participaba en la gira infantil y juvenil de la Asociación de Golf del Valle de México, según una esquela difundida en redes sociales.

El accidente generó conmoción en distintos sectores empresariales del país debido al vínculo de las víctimas con directivos de compañías del sector financiero y de telecomunicaciones.

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