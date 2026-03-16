Teyana Taylor habla tras su altercado con un guardia de seguridad en los Premios Oscar 2026

La gala de los Premios Oscar 2026, celebrada el domingo, sorprendió con varios momentos y uno de ellos se volvió viral: El altercado de la actriz Teyana Taylor con un guardia de seguridad de la ceremonia.

En declaraciones exclusivas a TMZ el domingo por la noche, Taylor se refirió al incidente, asegurando que su reacción fue una respuesta a una actitud que consideró injusta.

“Creo que lo primero que hace la gente es sacar conclusiones precipitadas, pero al fin y al cabo, no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada y sin provocación“, afirmó la estrella.

A pesar de la tensión del momento, la actriz intentó restarle importancia al conflicto: “No hay nada de qué extrañarse”, comentó Taylor, añadiendo: “Todo bien. Todos se lo están pasando bien y el personal de seguridad estuvo muy atento. Siempre hay algún que otro problema. Pero todo está bien. Estoy contenta“.

¿Qué desencadenó la pelea?

Según una fuente que presenció los hechos y habló con Variety, la discusión estalló justo después de que “One Battle After Another” fuera anunciada como Mejor Película. En medio de la euforia, el elenco y el equipo, incluyendo a los altos ejecutivos de Warner Bros., Pam Abdy y Mike DeLuca, intentaron subir al escenario para una foto grupal.

La versión de la fuente indica que “Teyana bajó a buscar a Pam, y cuando intentó volver a subir, un guardia de seguridad les impidió por la fuerza regresar al escenario y puso las manos sobre Teyana”.

La situación habría escalado cuando el guardia, según el testimonio, le dijo a Taylor: “Me debes una disculpa”, lo que incrementó el enfado de la actriz.

La respuesta de la empresa de seguridad

Ante la viralización del video y las versiones encontradas, la empresa Security Industry Specialists, Inc., responsable del servicio de seguridad en el evento, emitió un comunicado de disculpas a través de Variety.

La compañía explicó: “Nuestro personal de seguridad estaba trabajando para controlar una zona concurrida y garantizar la seguridad de todos los visitantes. Durante esa interacción, se produjo un contacto accidental y lamentamos que la situación se agravara“.

En su mensaje, la empresa reconoció la falta de profesionalismo: “Este no es el nivel de profesionalismo que esperamos de nuestro equipo, y hemos abordado el asunto internamente para garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir“.

Para Teyana Taylor, la noche de los Oscar fue una montaña rusa de emociones. La actriz estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en “One Battle After Another”, aunque finalmente el galardón fue para Amy Madigan por “Weapons”.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche llegó al final, cuando su película se alzó con el premio más importante: Mejor Película, superando a títulos como “Sinners”, “Hamnet” y “Marty Supreme”.

La cinta, dirigida por Paul Thomas Anderson, terminó la noche con seis estatuillas de trece nominaciones, incluyendo Mejor Director para Anderson, Mejor Actor de Reparto para Sean Penn, Mejor Reparto, Mejor Guion Adaptado y Mejor Montaje.

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