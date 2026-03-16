Travis Scott celebra el triunfo de “Sinners” en los Oscar en medio de la derrota de Timothée Chalamet

La noche de los Premios Oscar 2026 dejó varios momentos memorables y uno de ellos fue el triunfo de Michael B. Jordan como Mejor Actor por su papel en “Sinners”. En medio de las celebraciones, llamó la atención el revelador apoyo por parte del rapero Travis Scott hacia el actor.

Dejando a un lado el vínculo familiar que lo une a Kylie Jenner, fue evidente que Scott apostaba por el equipo de “Sinners”. A través de sus historias de Instagram, el artista compartió dos publicaciones clave: una imagen de Michael B. Jordan visiblemente emocionado sosteniendo su estatuilla dorada y una fotografía del director y guionista Ryan Coogler, también ganador de la noche.

El triunfo de Jordan adquiere un matiz particular si se considera a quién dejó en el camino. El actor se impuso en la categoría a Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), quien era considerado uno de los favoritos, pero que además mantiene una relación sentimental con Kylie Jenner, madre de los dos hijos de Scott, Stormi y Aire.

La relación de Scott y Jenner, intermitente desde 2017, llegó a su fin en 2023. Meses después, la empresaria inició un romance con Chalamet. A pesar de la nueva dinámica familiar, Jenner aseguró en una entrevista con WSJ Magazine que ambos estaban haciendo “el mejor trabajo posible” en la crianza compartida de sus pequeñas.

La sombra de la polémica sobre Chalamet

La derrota de Chalamet no fue el único golpe de la noche para el actor. Semanas antes de la ceremonia, y justo cuando la votación final de la Academia estaba en pleno apogeo, resurgieron con fuerza unas declaraciones suyas durante un evento organizado por Variety y CNN junto a Matthew McConaughey.

En aquella conversación, Chalamet se refirió a ciertas industrias artísticas con comentarios que no sentaron nada bien. “No quiero trabajar en ballet u ópera, ni en cosas donde se trata de ‘Oye, mantén esto vivo’, aunque ya a nadie le importe”, declaró el actor, provocando risas en el público, aunque rápidamente matizó sus palabras reconociendo su herencia familiar vinculada al mundo del ballet.

Aquellas declaraciones le valieron una fuerte reprimenda durante la gala de los Oscar. El presentador Conan O’Brien no dudó en ironizar sobre el tema: “La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Me han informado que existe preocupación por posibles ataques tanto por parte de la comunidad de la ópera como de la del ballet”.

La cámara captó el momento en que Chalamet y su acompañante, Kylie Jenner, reían nerviosamente ante el comentario, que O’Brien remató con un afilado: “¡Están enfadados porque te has olvidado del jazz!”

Así, la noche de los Oscar 2026 quedó marcada no solo por el triunfo de “Sinners” y sus protagonistas, también quedarán en el recuerdo una serie de gestos, indirectas y reivindicaciones que recordaron que, en Hollywood, a veces lo que no se dice en voz alta termina escribiéndose en las redes sociales o, en este caso, en los discursos de agradecimiento más inesperados.

Seguir leyendo: