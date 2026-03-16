¿Por qué Sean Penn no estuvo presente en los Oscar?

En una noche donde el cine celebró su máxima gala, Sean Penn se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la 98.ª edición de los Premios Oscar, aunque no precisamente por desfilar en la alfombra roja.

El actor de 65 años hizo historia al ganar su tercera estatuilla dorada, consolidando su lugar en el “Olimpo de Hollywood”, pero su silla en el Teatro Dolby permaneció vacía.

Penn se llevó el galardón al Mejor Actor de Reparto por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw en la aclamada película “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson. Con este triunfo, se une al selecto grupo de actores con tres premios de la Academia en la categoría de interpretación, igualando a leyendas como Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis.

Un desplante con trasfondo político

La ausencia del intérprete no fue del todo una sorpresa para los conocedores de la industria. Según fuentes cercanas citadas por The New York Times, Penn se encontraba en Ucrania al momento de la ceremonia.

Aunque no hubo una explicación oficial por parte de sus representantes, su presencia en el país europeo refuerza su firme compromiso político y su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky, a quien incluso regaló uno de sus Oscar previos en señal de solidaridad ante la invasión rusa.

El momento de la premiación estuvo marcado por el humor y la honestidad de Kieran Culkin, encargado de presentar la categoría. Al notar que el ganador no estaba para recoger su premio, Culkin se salió del guion: “Sean Penn no podía estar aquí esta noche —o no quería—, así que aceptaré el premio en su nombre”, declaró ante la audiencia.

Más allá de su viaje, Penn ha sido un crítico vocal del formato de las premiaciones. En entrevistas recientes, calificó el circuito de premios como un “infierno” y ha cuestionado la falta de compromiso de la Academia con los problemas globales.

Mientras “One Battle After Another”se coronaba como la gran ganadora de la noche con seis premios, incluyendo Mejor Película, el mensaje de Penn quedó claro: para él, la verdadera relevancia no se encuentra en las luces de Los Ángeles, sino en la realidad del mundo exterior.

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