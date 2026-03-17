Estados Unidos vs. Venezuela: horarios y dónde ver la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos y Venezuela se enfrentarán esta noche en el loanDepot Park de Miami. Por primera vez el conjunto venezolano llega al duelo decisivo del Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos busca su primer título desde la edición de 2017.

Venezuela superó a Japón, los actuales campeones del torneo, y en semifinales consiguieron una nueva remontada para acabar con las aspiraciones de una inspirada selección italiana que estuvo muy cerca de seguir elevando la magnitud de su hazaña en esta edición del Clásico.

Por primera vez desde 2017, esta será una final que tendrá como protagonistas a dos conjuntos que no marchan con récord limpio en la competición. Estados Unidos perdió con Italia en la primera ronda, mientras que Venezuela cayó ante República Dominicana en esa misma instancia. Curiosamente, ambas selecciones eliminaron al “verdugo” de su rival en semifinales.

Todo parece indicar que el duelo de pitcheo será entre Eduardo Rodríguez y Nolan McLean. El lanzador venezolano viene de trabajar 2.2 entradas ante República Dominicana en el que permitió 3 carreras limpias y recibió 2 cuadrangulares; McLean trabajó durante 3.0 entradas ante Italia en las que permitió 3 anotaciones.

El historial entre estas dos selecciones le favorece a Estados Unidos. El conjunto estadounidense ha conseguido tres triunfos frente a las dos victorias venezolanas. Ambas delegaciones se enfrentaron en el Clásico Mundial pasado; Estados Unidos se llevó la victoria 9-7 con un Grand Slam de Trea Turner.

Horarios y dónde ver en Estados Unidos la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Horario en Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Deportes, FOX Sports App, Tubi y FOXOne.

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