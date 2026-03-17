Telemundo abre audiciones para “Operación Triunfo” en Los Ángeles

Telemundo se prepara para presentar la primera temporada de lo que será “Operación Triunfo”. Y para empezar nos presentarán las audiciones que se llevarán a cabo en diferentes ciudades de Estados Unidos.

En el caso de la ciudad de Los Ángeles, estas se llevarán a cabo el 21 de marzo, en The Biltmore Hotel Los Angeles, 506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071. Ahora bien, quiénes pueden presentarse para las audiciones: jóvenes cantantes y artistas aspirantes están invitados a mostrar su talento y competir por la oportunidad de lanzar una carrera profesional en la música.

Sobre “Operación Triunfo”

Qué sabemos de esta nueva competencia de la cadena Telemundo? La Cadena, mediante un comunicado de prensa, nos introduce “Operación Triunfo” partiendo del fenómeno que ha sido este programa en países como España. Dicha producción es la responsable de la introducción a la música de cantantes como David Bisbal y Chenoa.

Sobre la competencia en si nos dicen lo siguiente: “Operación Triunfo” es un fenómeno cultural y una plataforma de lanzamiento para estrellas reconocidas a nivel mundial.

El formato sigue a jóvenes artistas talentosos que viven juntos en una academia, donde reciben formación artística y compiten en espectaculares galas en vivo cada semana. Los participantes demuestran su evolución mientras jueces, instructores y la audiencia deciden quién avanza.

¡Qué hacer para participar!

Para participar en las audiciones, debes registrarte aquí .

. Por favor, permite hasta 24 horas para completar el registro y recibir los detalles de confirmación, incluyendo la hora de tu audición.

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