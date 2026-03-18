Afgano que sirvió a EE.UU. muere en custodia de ICE en menos de 24 horas

La muerte de Mohommad Nazeer Paktyawal ha sacudido a la comunidad afgana en Texas y reavivado el debate sobre las condiciones en centros de detención migratoria. El hombre, de 41 años y padre de seis hijos, falleció 24 horas después de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Dallas.

CNN reportó que Paktyawal había llegado al país en agosto de 2021, tras la caída del gobierno afgano y el regreso de los talibanes al poder. Desde entonces, buscaba asilo, según su familia, que insiste en que no padecía enfermedades previas. Su detención ocurrió el viernes durante lo que autoridades describieron como un operativo selectivo.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el afgano comenzó a presentar síntomas poco después de su arresto: dificultad para respirar y dolor en el pecho durante una evaluación médica inicial. Fue trasladado a un hospital, donde su estado se deterioró rápidamente. Murió la mañana del sábado, pese a maniobras de reanimación.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado la causa de muerte. El informe preliminar del médico forense del condado de Dallas no ofrece conclusiones, lo que ha dejado más preguntas que respuestas. El caso marca la duodécima muerte de una persona bajo custodia de ICE en lo que va del año.

La noticia ha generado indignación entre líderes comunitarios. Para muchos, el caso no es solo una tragedia individual, sino un símbolo de incertidumbre para miles de afganos que llegaron a Estados Unidos tras colaborar con sus fuerzas armadas. Activistas y organizaciones como AfghanEvac aseguran que Paktyawal trabajó junto a fuerzas especiales estadounidenses durante años, aunque el gobierno afirma no tener registro de ello.

“Solo sabemos que entró con vida y salió muerto”, lamentó uno de los voceros comunitarios en Dallas, donde se ha concentrado una importante diáspora afgana desde 2021.

El contexto político añade tensión. Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, se han endurecido las políticas migratorias y aumentado el escrutinio sobre refugiados afganos.

Para la familia de Paktyawal, el debate es secundario. Su hermano lo describió como un “héroe” que huyó para proteger a los suyos. Hoy, lo que exigen no es política, sino claridad: saber qué ocurrió en esas últimas horas bajo custodia.

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