Genialidad de José Paradela coloca a Cruz Azul contra LAFC en 4os de final de la Concachampions

Cruz Azul, cuando más necesitaba que aparecieran sus costosos refuerzos como el argentino José Paradela, este resolvió el duelo contra Monterrey que amenazaba con complicárseles, empató 1-1 a los Rayados y con esto se colocó en cuartos de final de la Concachampions para medirse al LAFC.

Un gol del sudamericano al minuto 47 de tiempo corrido en un centro de Omar Campos desde la izquierda que resolvió de taquito como lo hizo el sábado pasado el portugués Paulinho del Toluca, para provocar que los Rayados le bajaran de nivel a su ritmo de juego y empezaran a perder el gas que amenazaba con darle la vuelta a la eliminatoria contra los cementeros.

Paradela con un toque de clase ✨ pic.twitter.com/Fg9FcwnWUg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Porque Cruz Azul, acostumbrado a esta clase de dramas de inmolarse a sí mismo, permitió un gol del argentino Jorge “Corcho” Rodríguez a los ocho minutos de iniciado el duelo que empezó a hacer rondar la idea de otro de sus dramas históricos en el fútbol de México.

Monterrey, desafortunadamente, fue un espejismo, pues al final resintió la ausencia de siete titulares como el español José Canales, Iker Fimbres, Lucas Ocampo, Stefan Medina, entre otros y tuvo que recurrir a novatos Carlos Frayde y Carlos Bustos, así como del francés Anthony Martial.

La falta de elementos claves hizo que en la segunda mitad el esfuerzo físico les cobrara la factura y ya no tuvieran fuerzas para poder quitarle el empate y la victoria global a la Máquina 4-3, pues ni el ingreso del serbio Uroš Đurđević y del argentino Lucas Orellano, pero ni así pudieron cambiar el rumbo del partido.

Mientras que Cruz Azul después del gol de Rodríguez, que quisieron responsabilizar al portero Andrés Gudiño, pero que nadie tapó al argentino, poco a poco fue recuperándose y hasta la segunda mitad, con el golazo de taquito de Paradela que dejó parado al portero rayado Luis Cárdenas, enderezó el camino y con eso terminó sobrellevando las acciones para llevarse la eliminatoria, donde ahora en cuartos de final enfrentarán al LAFC.

¡El marcador global se pone 3-3 con un golazo! 💥 pic.twitter.com/aW0K8LDP4X — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Es cierto que Cruz Azul no dio su mejor partido y que parecieron consentir a un rival que empezó a generar dudas respecto a la verdadera capacidad del plantel celeste para competir el título de este torneo y del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo cual deberán mejorar su rendimiento o terminarán despidiéndose de la competencia.

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