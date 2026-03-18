Omar López se sacudió las críticas en la rueda de prensa tras el campeonato del Clásico Mundial

Venezuela conquistó por primera vez en la historia el Clásico Mundial de Béisbol. El conjunto venezolano derrotó 3-2 a Estados Unidos en un loanDepot Park lleno de aficionados venezolanos. Uno de los principales responsables de este logro es el “golpeado” Omar López.

Omar López fue el principal señalado de la última eliminación de Venezuela en el Clásico Mundial de 2023. Aquel Grand Slam se le atribuyó a las estadísticas a Trea Turner, pero el peso de aquel cuadrangular lo llevó Omar López sobre sus hombros. Tres años después, López asiste a una conferencia de prensa como en mánager campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

“Como mánager novato en el Clásico Mundial de 2023 recibí muchos golpes, como dicen, y soñé con este momento. Te lo juro que lo visualicé. Lo visualicé llegando a esta rueda de prensa como campeón. […] Esto es para ti, para todos. Disfrútenlo porque qué manera de retirarme del Clásico Mundial”, dijo López en conferencia de prensa.

Subestimación de Venezuela

El conjunto venezolano no llegaba a esta edición del Clásico como una de las grandes candidatas para alzar el trofeo. De hecho, en el “Power Ranking” de la MLB, Venezuela ocupó el cuarto puesto como posible candidato al título. En ediciones anteriores hubo plantillas más profundas y que llegaban con mayores expectativas, pero la de 2026 fue la que conquistó el primer título en su historia.

“Lo dijiste. La gente se sorprendió, decían que no tenían la fuerza, que no llegarían lejos. En los partidos de exhibición nos criticaron, nos llamaron decepción porque perdimos dos partidos de exhibición y lo más importante era llegar sanos a este torneo. Así que, también, gracias a quienes dijeron eso, porque fue una razón para que hoy nos convirtiéramos en campeones y fuéramos los número uno. Aquí está para quienes lo saben”, agregó Omar López.

Omar López salió en la conferencia de prensa con todo su staff técnico. El mánager venezolano quiso resaltar los rostros de los analistas que le ayudaron a dirigir el Clásico Mundial de Béisbol. Además de caras notables como la de Miguel Cabrera o Johan Santana, López contó con un gran staff que le permitieron crear un plan perfecto para derrotar a conjuntos candidatos como Japón y Estados Unidos.

Omar Lopez wanted the entire coaching staff with him for the press conference. He went on to shout out more people who were not on staff who helped them get here. pic.twitter.com/HBkfOWJYRO — Aram Leighton (@AramLeighton8) March 18, 2026

“Estas personas que están detrás de mí merecen incluso más crédito del que yo jamás podría recibir. Son grandes, y Venezuela, fueron ellos quienes cooperaron para que Venezuela pudiera ser campeona mundial del Clásico Mundial por primera vez hoy”, concluyó.

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