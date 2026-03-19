Bárbara Mori confiesa que grabó “Rubí” mientras atravesaba una profunda depresión

Bárbara Mori abrió su corazón para compartir el lado más amargo de la fama. La protagonista de “Rubí” (2004) confesó recientemente que, en el punto más álgido de su carrera, mientras millones de espectadores admiraban a su personaje, ella se enfrentaba a una realidad opuesta: depresión, alcoholismo y vacío emocional.

Durante una participación en el espacio “Trayectos by ESN Sunland”, la actriz de 48 años describió su realidad aquellos años: “Cuando hice Rubí, tenía todo lo que se supone que debes tener para llegar a la felicidad, a la plenitud y a la realización: el éxito, la fama y el dinero. Yo tenía las tres y tenía mucho de las tres, pero yo estaba vacía por dentro”.

Continuó: “Yo llegaba a mi camerino todas las mañanas a Televisa, me miraba al espejo y me ponía a llorar”. Admitió que durante esos años no solo estaba triste, sino que también usó el alcohol como un método de escape.

“Claramente hay algo que está mal aquí conmigo”, recordó haberse dicho en aquel entonces. La actriz añadió que empezó una búsqueda para entenderse y que así dejó de ver el mundo exterior como una amenaza.

Sobre el éxito de “Rubí”

A pesar de que han pasado dos décadas, la versión de 2004 sigue siendo considerada el estándar de oro de la historia creada por Yolanda Vargas Dulché. Ni la versión de 1968 ni el remake en formato serie de 2020 (protagonizado por Camila Sodi) lograron igualar el impacto cultural de Mori.

“Rubí” (2004) cerró en su momento con un rating histórico de 37 puntos en México, según IBOPE, una cifra que hoy, con la fragmentación de las audiencias, es difícil de alcanzar para cualquier producción nueva.

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