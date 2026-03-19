“Hey Ancelotti, ¿y yo qué?”: Así reaccionó Neymar, en vivo, a la convocatoria que lo dejó fuera de la selección

Neymar protagonizó un momento viral tras la publicación de la convocatoria de la Selección de Brasil, anunciada por Carlo Ancelotti.

Mientras recibía un masaje en el centro de entrenamiento del Santos FC, el atacante siguió la lista en su celular y reaccionó con humor al no escuchar su nombre: “¡Hey Ancelotti! ¿Y yo qué?”, exclamó entre risas.

🗣️ “¿Y YO, ANCELOTTI?”



La reacción de Neymar al enterarse de la NO CONVOCATORIA a la Selección de Brasil. ⛔️🇧🇷pic.twitter.com/ACwV9P0jj3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 18, 2026

Reacción de Neymar: entre la broma y la frustración

El momento fue compartido en un video titulado “48 Horas sin filtros”, publicado en su canal de YouTube, donde mostró detalles de su rutina diaria.

Más allá de la broma inicial, el brasileño no ocultó su decepción por quedar fuera de la convocatoria:

“Acaba de salir la lista de convocados de la selección nacional. No nos llamaron. Estoy triste, obviamente, pero así son las cosas. Es justo lo que dije ayer: esté yo o no, siempre apoyaré a la selección. Y eso está bien. Ahora el enfoque está en seguir trabajando —en continuar mejorando en todos los aspectos— para que, si surge una oportunidad, esté listo”.

Neymar apunta al Mundial: “Necesito trabajar”

Minutos después, ya fuera del centro de entrenamiento, Neymar volvió a referirse a la situación, dejando claro que su objetivo sigue siendo regresar a la selección brasileña.

“Me sentí molesto; me sentí triste. Pero, como siempre digo: ahora mismo me siento triste, pero para mí es un capítulo cerrado. Para mañana, tengo que dejar esa tristeza atrás. Necesito trabajar, entrenar y jugar, para que, si se presenta la oportunidad de estar en el Mundial, esté preparado”.

El mensaje refuerza su intención de mantenerse competitivo de cara a futuras convocatorias, especialmente pensando en el próximo gran torneo internacional.

Brasil sin Neymar: próximos partidos confirmados

La Selección de Brasil continuará su calendario con una serie de amistosos internacionales:

Francia – 26/03 – Amistoso

Croacia – 31/03 – Amistoso

Panamá – 31/05 – Amistoso

La ausencia de Neymar marca uno de los temas más destacados en esta nueva etapa bajo el mando de Ancelotti.

Un futuro abierto para Neymar en la selección

A pesar del golpe anímico, el delantero mantiene su compromiso con Brasil y deja claro que su historia con la selección aún no está cerrada.

La no convocatoria abre el debate sobre el recambio generacional y el rol de Neymar en el nuevo ciclo, mientras el jugador apuesta por recuperar su mejor versión.

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