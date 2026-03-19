Hispano acusado de degollar a una mujer mientras su hijo estaba en el vehículo en Washington

Un hombre de 32 años será trasladado desde el estado de Kentucky a Washington para enfrentar cargos por el asesinato descrito por fiscales como “aleatorio y violento” de una mujer ocurrido en 2024.

El acusado, Dariel Nunez-Montero, está señalado como el presunto responsable de la muerte de Courtney Clinton, quien fue encontrada sin vida dentro de un vehículo junto a su hijo de un año.

La víctima fue hallada dentro de un SUV con su bebé ileso

De acuerdo con autoridades de Vancouver, Washington, el cuerpo de la víctima fue localizado el 1 de noviembre de 2024 en la cuadra 300 de Blandford Drive, dentro de un SUV Ford Edge.

El menor, que se encontraba en el vehículo al momento del hallazgo, no sufrió lesiones físicas.

Un testigo que descubrió el vehículo alertó al 911 tras notar gran cantidad de sangre. Inicialmente creyó que la mujer había recibido un disparo, pero posteriormente las autoridades confirmaron que presentaba heridas cortantes en el cuello causadas por un arma blanca.

Según documentos judiciales, el ADN del sospechoso fue encontrado en la puerta del pasajero del vehículo. Además, se recuperaron muestras debajo de las uñas de la víctima, aunque no se ha confirmado públicamente a quién pertenecen.

Las investigaciones también incluyen imágenes de una cámara de timbre que presuntamente captaron a Núñez-Montero saliendo de su apartamento durante la madrugada del 29 de octubre de 2024 acompañado de una mujer que coincidía con la descripción de Clinton, mientras portaba un asiento para bebé.

Horas después, fue grabado regresando solo al lugar.

Registros adicionales indican que la víctima compartió su ubicación con un amigo esa misma madrugada, señalando que se encontraba en un complejo de apartamentos donde residía el acusado.

Investigación revela últimos movimientos de la víctima

Las autoridades indicaron que Clinton no fue vista con vida nuevamente tras esa madrugada. Su cuerpo fue hallado tres días después.

El vehículo en el que fue encontrada estaba registrado a nombre de la empresa de alquiler Enterprise. La compañía había intentado comunicarse con la víctima por pagos atrasados, pero una persona desconocida respondió afirmando haber encontrado su teléfono.

La Fiscalía del Condado de Clark confirmó que Núñez-Montero se encuentra actualmente bajo custodia en Kentucky por cargos no relacionados. En abril de 2025 se emitió una orden de arresto en su contra por asesinato en primer grado.

Se espera que el acusado sea extraditado a Washington en las próximas semanas para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

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