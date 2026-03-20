Ahora sí: Ferrari escuchó a sus clientes y cambió el volante

No todo lo nuevo termina siendo mejor, y Ferrari acaba de demostrarlo con una decisión que no suele verse en este nivel. La marca italiana decidió corregir el rumbo y darle a sus clientes algo que muchos estaban reclamando en silencio, o no tan en silencio.

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El problema no estaba en el motor ni en el diseño, sino en algo mucho más cotidiano. La forma de interactuar con el auto mientras se conduce.

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Los controles táctiles en el volante, que parecían una apuesta futurista, terminaron generando más frustración que entusiasmo.

Cuando la tecnología no convence

Modelos recientes de Ferrari apostaban por superficies táctiles en lugar de botones tradicionales. La idea era modernizar la experiencia, acercarla a lo que hoy vemos en dispositivos electrónicos, pero en la práctica no resultó tan efectiva.

Varios propietarios coincidían en algo. No era intuitivo y, peor aún, podía resultar incómodo en plena conducción. Ajustar funciones sin apartar la vista del camino se volvía más difícil de lo esperado.

Ante ese escenario, Ferrari optó por una solución bastante directa. Ofrecer un nuevo volante con botones físicos, algo que muchos consideran más preciso y natural al manejar.

Eso sí, hay un detalle que se mantiene. El botón de encendido seguirá siendo táctil, en parte porque su ubicación evita activaciones accidentales.

Un regreso con mirada moderna

Lejos de ser un retroceso, este cambio parece más bien un ajuste fino. El nuevo volante no renuncia a la tecnología, pero sí prioriza lo que realmente importa cuando se está al volante.

Los botones físicos vuelven a ocupar un lugar clave, especialmente en funciones que requieren rapidez y precisión. La idea es clara, mantener lo digital donde suma, pero no forzarlo donde complica.

En autos de este nivel, la conexión entre conductor y máquina es fundamental. Y en ese vínculo, el tacto sigue siendo irremplazable.

Interior del Ferrari Luce. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Los modelos que entran en el cambio

Ferrari ya confirmó que este programa comenzará con algunos de sus modelos más recientes. Entre ellos aparecen el 12Cilindri y el Purosangue, dos de los lanzamientos más comentados de la marca.

Más adelante, la actualización también llegará a otros modelos como el 296 GTB, el 296 GTS y el Roma Spider. No será un cambio obligatorio, sino una opción disponible para quienes quieran mejorar la experiencia de manejo.

El proceso es relativamente simple. Se trata de un retrofit que se realiza en concesionarios oficiales, donde se reemplaza el volante completo por la nueva versión.

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