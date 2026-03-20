DHS ofrece hasta $2.600 para que inmigrantes se autodeporten

La administración de Donald Trump ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia migratoria basada en incentivos económicos para promover la salida voluntaria de inmigrantes. El programa, conocido como “Project Homecoming”, contempla un presupuesto cercano a los $915 millones y busca reducir los costos asociados a las deportaciones tradicionales.

De acuerdo con documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisados por CNN, hasta ahora unas 72.000 personas se han inscrito o han abandonado el país bajo este esquema.

¿Cómo funciona el programa?

La iniciativa ofrece incentivos, además de vuelos gratuitos a los países de origen, para quienes decidan salir voluntariamente. Inicialmente, el programa ofrecía a los inmigrantes $1.000 por su autodeportación y se les pagaba tras la confirmación, a través de la aplicación CBP Home, de que habían abandonado el país. Recientemente, esa cantidad se incrementó a $ 2.600.

Sin embargo, los propios datos del DHS muestran que una parte significativa de los participantes ya se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que plantea dudas sobre el alcance real del programa.

“El programa ofrece una vía clara y digna para regresar voluntariamente”, aseguró un alto funcionario del DHS en documentos oficiales.

La cantidad de autodeportaciones logradas hasta hoy resulta contrastante a las cifras divulgadas por el gobierno estadounidense. Foto: Rebecca Blackwell/AP Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Debate sobre su efectividad

A pesar del impulso oficial, expertos cuestionan la efectividad de la estrategia. David Bier señaló al medio citado que muchos migrantes probablemente habrían abandonado el país sin necesidad de incentivos económicos.

“No está claro que estas personas se hubieran quedado de no existir el programa”, afirmó.

Además, persisten dudas sobre la cifra más amplia difundida por la administración, que asegura que más de 2,2 millones de personas se han “autodeportado”. Analistas consideran que ese número podría incluir a migrantes que salieron por cuenta propia sin registrarse en el programa.

Falta de transparencia y presión política

Otro punto de crítica es la falta de datos detallados. Aunque el DHS ha promovido activamente la iniciativa, no ha publicado informes completos sobre su impacto real.

Desde sectores conservadores, incluso aliados, han pedido mayor claridad. Lora Ries instó al gobierno a reportar cifras periódicas sobre deportaciones y salidas voluntarias.

Un cambio en la estrategia migratoria

Aunque la salida voluntaria no es nueva en el sistema migratorio estadounidense, el uso de incentivos económicos marca un giro en la política. Datos de la Universidad de Syracuse muestran que más de 35.000 casos concluyeron con salidas voluntarias en el último año fiscal, un aumento significativo frente al periodo anterior.

Mientras tanto, la administración ha reforzado su mensaje. “Reserven su vuelo gratis ahora mismo”, dijo Trump en una campaña difundida en redes sociales, aunque el impacto real del programa aún está por verse.

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