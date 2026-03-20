Se revelan nuevos detalles de la supuesta separación entre Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz

El escándalo que envuelve a la cantante Ana Bárbara y su ahora separado esposo, Ángel Muñoz, continúa dando de qué hablar. Tras la revelación de una presunta infidelidad por parte de una mujer costarricense identificada como Adri Toval, el programa “Siéntese quien pueda” de Univision ofreció nuevos detalles sobre la supuesta ruptura, incluyendo las primeras imágenes de Muñoz tras abandonar el hogar conyugal.

“Fuimos los primeros, les contamos hace tres días que Ana Bárbara y Ángel Muñoz ya no estaban viviendo bajo el mismo techo”, recordaron en el programa de Univision.

El periodista Alex Rodríguez relató cómo logró dar con el paradero de Ángel Muñoz. “Me puse a investigar y di con el refugio de Ángel Muñoz”, explicó. “Fuimos a buscarlo y lo encontramos. Son las primeras imágenes de Ángel Muñoz, agarró sus maletas y se fue esta misma semana de su casa familiar”.

De acuerdo con la información difundida, el lugar al que Muñoz se mudó no es cualquier propiedad. Se trata de un pequeño apartamento de una habitación ubicado en la exclusiva zona de Beverly Hills. Lo llamativo del caso es que este inmueble era utilizado anteriormente por Ana Bárbara como una bodega para almacenar sus vestuarios y, en tiempos recientes, había servido como vivienda para las niñeras de la familia.

Según el programa, la mudanza se habría efectuado el martes por la tarde, y el apartamento, que se alquilaba a través de una aplicación, ya no está disponible para renta, según detalló Rodríguez.

El tenso encuentro con la prensa

Las imágenes captadas por el equipo de Univision muestran el momento en que Ángel Muñoz intentaba abordar su vehículo, momento en que fue abordado por los reporteros. Las preguntas no se hicieron esperar.

“¿Qué pasó con Ana Bárbara?”, le espetó el reportero, a lo que Muñoz, visiblemente evasivo, respondió: “Yo no vivo aquí”. Sin embargo, cuando los cuestionamientos giraron en torno a la infidelidad y su separación, el empresario solo atinó a hacer muecas, sin ofrecer respuesta alguna.

El programa también reveló detalles sobre los esfuerzos del entorno de Ángel Muñoz para evitar la ruptura. Según la investigación, la madre de Muñoz viajó desde Texas con la intención de mediar con Ana Bárbara y evitar la separación de la pareja.

No obstante, la intervención resultó infructuosa. Fuentes cercanas indican que la “Reina Grupera” se mantuvo firme en su decisión, dejando claro que no había vuelta atrás. “Hasta aquí”, habría sido la contundente frase de la cantante.

Ana Bárbara anunció su compromiso con el empresario en el año 2020 y se casaron en un enlace secreto en Los Ángeles.

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