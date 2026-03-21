“Nací para amarlo”: Emma Heming celebra su 17º aniversario de bodas con Bruce Willis

Esta semana, Emma Heming Willis celebró su 17º aniversario de bodas con el actor Bruce Willis. La modelo y empresaria compartió la noticia a través de sus redes sociales, conmoviendo a seguidores de todo el mundo al documentar casi dos décadas de vida compartida con la estrella de “Die Hard”.

A través de sus redes sociales Heming publicó una foto junto a su esposo acompañada de un mensaje que resalta la fortaleza de su vínculo. “17 años juntos. Te amo tanto”, expresó la fundadora de Make Time Wellness.

La pareja, que contrajo matrimonio en marzo de 2009 en las Islas Turcas y Caicos, ha sido un ejemplo de unidad frente a la adversidad, especialmente tras el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) que retiró al actor de la vida pública en 2022.

A lo largo de su matrimonio, la pareja ha formado una familia sólida junto a sus dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn. Además, Emma ha mantenido una relación cercana y armoniosa con la exesposa de Willis, Demi Moore, y sus tres hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah, creando un sistema de apoyo integral para el actor.

Este aniversario no es solo una fecha, sino un testimonio del compromiso de Emma como cuidadora y defensora de la salud cerebral.

Desde que se hizo pública la condición de Bruce, ella se ha convertido en una voz activa para concienciar sobre la DFT, compartiendo honestamente los retos y las alegrías que enfrentan como familia.

La celebración ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas de la industria y fanáticos, quienes celebran la lealtad de la pareja.

A pesar de los desafíos de salud que enfrenta el icónico actor de 69 años, la familia Willis continúa priorizando la creación de recuerdos significativos y celebrando los hitos que definen su historia de amor.

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