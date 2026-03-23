Fragmentos de un meteorito caen sobre Houston y dañan la vivienda de una mujer
El fenómeno, confirmado por la NASA, generó una onda de choque que fue confundida con una explosión por residentes
Un impresionante fenómeno astronómico sorprendió a residentes del área de Houston, Texas, luego de que un meteorito fragmentado impactara una vivienda tras cruzar el cielo a gran velocidad.
De acuerdo con la NASA, una bola de fuego atravesó la atmósfera el sábado por la tarde a unos 35,000 millas por hora. Durante su descenso, un fragmento de aproximadamente un metro se desprendió a unos 29 millas de altura sobre Bammel.
Fragmentos cayeron en distintos puntos de la ciudad
El objeto principal, que pesaba cerca de una tonelada, se fragmentó en múltiples piezas que se dispersaron entre las zonas de Willowbrook y Northgate Crossing, separadas por unos 32 kilómetros.
La American Meteor Society recopiló más de 100 reportes de testigos que observaron el fenómeno, describiéndolo como un destello verde acompañado de humo oscuro y una fuerte explosión.
Uno de los fragmentos, de tamaño similar a un balón de fútbol americano, atravesó el techo de una vivienda en Ponderosa Forest, a unos 32 kilómetros de Houston.
La propietaria, Sherrie James, encontró una roca inusual cerca de un agujero que atravesó el techo y el suelo de su casa.
Las autoridades locales indicaron que, al no haber árboles ni obras cercanas, el objeto probablemente correspondía a un fragmento del meteorito.
Onda expansiva confundida con explosión
La fragmentación generó una onda de presión que provocó fuertes estruendos en la zona, lo que llevó a algunos residentes a pensar que se trataba de una explosión.
Incluso, equipos de emergencia fueron enviados a inspeccionar áreas cercanas sin encontrar indicios de incidentes convencionales.
Conductores y residentes reportaron haber visto un destello verde cruzando el cielo, seguido de humo negro y un fuerte “boom”, característico de la entrada de objetos espaciales en la atmósfera, reseñó Fox News.
Este evento ocurre pocos días después de que otro meteorito explotara sobre Ohio, generando un estampido sónico que se escuchó incluso en zonas de Nueva York.
