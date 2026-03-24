Chiquis se defiende de los comentarios negativos por su “spanglish”

En medio de la promoción de la segunda temporada de su reality “Chiquis Sin Filtros” en ViX+, la estrella de la música Chiquis habló sobre una de las críticas que la acechan desde los inicios de su carrera artística: su uso del “spanglish”, modalidad lingüística que mezcla vocabulario, gramática y modismos del español y el inglés.

De acuerdo con el testimonio de la mexico-americana, la corrección del idioma ha sido parte de su vida desde que tiene memoria, pues en su entorno familiar se le motivó a mantenerse conectada a su cultura a través del español.

“Es algo que mi mamá sí me regañaba y siempre decía que es importante, hasta mi abuelo, es de: ‘Tiene, tiene que hablar español’“, declaró en entrevista con el portal Infobae.

Y aunque considera que su uso del español ha mejorado con el paso de los años, reconoce que el cambio de idioma o acento puede generar incomodidad en el público. Por esta razón, toma las críticas como oportunidades de aprendizaje.

“Hay ciertas palabras que sí se me traban un poquito (…) No lo tomo de forma negativa, sino al contrario, digo: ‘Ok, voy a aprender’“, añadió durante su charla con el portal argentino. “Quiero aprender, quiero ser mejor, quiero mejorar”.

La hija de Jenni Rivera admitió que alienta a su equipo de trabajo y círculo más cercano a corregirla cuando comete errores para seguir “puliendo” su español. “Ayer me dijeron, mi publicista dijo: ‘Dijiste estas palabras incorrectas, pero así se dicen’. Y me encanta aprender. Digo: ‘Gracias, déjamelo saber'”, contó.

Chiquis defiende a Danna Paola de las críticas por su uso del inglés

La charla pronto dio pie a que la exponente del regional mexicano opinara sobre la propia ola de comentarios negativos que la cantante Danna recibe como resultado de su inclinación al uso del inglés en entrevistas y vida diaria.

“La entiendo”, señaló Chiquis respaldando a su compatriota y haciendo hincapié en que lejos de tomarlo como un ataque, sirva como inspiración para seguir mejorando como persona.

“Hay que decir: ‘Quiero aprender, quiero ser mejor, quiero mejorar'”, dijo la famosa para finalizar. La segunda temporada de “Chiquis Sin Filtros” ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming ViX+.

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