Rafael Nadal respalda a Carlos Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

El histórico tenista español Rafael Nadal salió en defensa de Carlos Alcaraz tras su sorpresiva eliminación en el Masters 1000 de Miami, dejando una postura firme: no hay motivos para alarmarse.

El ex número uno del mundo fue contundente al analizar el momento del joven español, quien cayó en segunda ronda del torneo: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tiene ningún sentido ni tampoco se puede exigir más”, dijo Nadal.

Durante un acto en la Universidad Politécnica de Madrid, donde fue investido doctor honoris causa, Rafael Nadal destacó la magnitud de lo que ha conseguido Carlos Alcaraz en tan poco tiempo.

“Está dando éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 años atrás. Yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace”, acotó.

La derrota en Miami y la reacción de Alcaraz

La eliminación de Carlos Alcaraz llegó ante Sebastian Korda, en un partido donde el propio español mostró frustración e incluso expresó su deseo de abandonar el encuentro.

Para Rafael Nadal, esta reacción entra dentro de lo normal en un deportista de élite: “Todo el mundo, por mucho éxito que tengas, tiene derecho a un día estar frustrado o estar cansado. Creo que él, cuando se vea, hubiera preferido no exteriorizarlo. No le habrá gustado verse así, pero es entendible”, complementó.

“No va a ganar todo”: Nadal baja la presión sobre Alcaraz

El campeón de 22 títulos de Grand Slam recordó que es imposible mantener la perfección durante toda una temporada, incluso para un número uno del mundo.

“Cuando uno viene de ganar el Abierto de Australia, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Todos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos lo que está haciendo”, aseguró.

Nadal también destaca a Martín Landaluce

Además de hablar sobre Carlos Alcaraz, Rafael Nadal dedicó palabras a Martín Landaluce, otra promesa del tenis español que alcanzó los cuartos de final en Miami.

“Ha empezado el año con dificultades, pero muy feliz con el torneo que está haciendo. Ha dado un paso adelante. Creo que tiene unos golpes espectaculares y tiene que ir mejorando una serie de pequeñas cosas que van a marcar la diferencia”, acotó.

La vida de Nadal tras el retiro del tenis profesional

El extenista balear también habló sobre su retiro en 2024 y su nueva etapa fuera de la competencia profesional.

“Es una etapa bien cerrada. No creo que la vaya a echar de menos al nivel que la podía echar cuando estaba lesionado y seguía en activo”.

Ahora, Rafael Nadal disfruta el tenis desde otra perspectiva, con mayor equilibrio personal.

“Estoy en otra etapa de mi vida en que tengo la capacidad de ir a los torneos y seguir el tenis sin ninguna sensación de que me gustaría estar ahí”.

Los valores que marcaron la carrera de Nadal

Finalmente, Rafael Nadal reflexionó sobre los principios que lo llevaron a convertirse en una leyenda del tenis.

“La resiliencia, la capacidad de superación, el trabajo diario, la disciplina, el respeto por todas las personas que tienes alrededor, da igual el éxito que tengas”.

“Una de las cosas principales es que el personaje que tu profesión te genera no te termine comiendo lo que eres como persona”.

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