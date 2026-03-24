Real Madrid es blanco de críticas en Francia por examinar rodilla equivocada de Mbappé

No obstante que el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé se declaró listo para enfrentar los partidos de preparación contra Brasil y Colombia, después de superar una lesión en la rodilla, este martes la polémica se ha encendido porque en Francia aseguran que el diagnóstico médico fue equivocado.

La razón de esta controversia se debe a que el delantero de la selección francesa, después de las dolencias en su rodilla, pidió una opinión médica fuera de España y ahí se reveló extraoficialmente que los doctores del servicio médico de la escuadra merengue cometieron una falla en la zona afectada y que por esa razón los dolores persistían en el jugador.

🚨 Les infos de @danielriolo sur la blessure de Mbappé au genou gauche.



"La boulette est tellement énorme qu'il se dit, dans les "milieux autorisés", que le Real aurait ausculté le mauvais genou" pic.twitter.com/oeXrBhKKjU — After Foot RMC (@AfterRMC) March 23, 2026

La razón de la controversia

El embrollo que tiene como actor principal a Kylian Mbappé surgió después de que el periodista francés Daniel Riolo, dijo en el programa ‘After Foot’ de RMC, que el equipo médico del Real Madrid incurrió en un error notable tras el reciente esguince de rodilla que sufrió el delantero Kylian Mbappé.

Según los detalles periodísticos, se asegura que Mbappé recibió atención y rehabilitación en la rodilla equivocada, provocando que se revisara y atendiera la articulación equivocada, provocando que la confusión retrasara el proceso de rehabilitación del jugador y que al mismo tiempo obligara a Mbappé a revisarse de nuevo y ahí descubrir esta enorme y desagradable sorpresa.

El enojo de Mbappé

La prensa francesa no tuvo reparo en cuestionar la capacidad del servicio médico del Real Madrid y recoge las declaraciones del astro de la selección gala Kylian Mbappé, quien se enojó demasiado al enterarse de que estuvo a punto de recalar en el quirófano por la complicación de la lesión.

“No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse. “No voy a entrar en detalles, no he atravesado ese periodo de la mejor de las maneras, no era el jugador más feliz, pero estoy contento y queda ya detrás de mí, todo (el dolor) se ha ido””, dijo Mbappé.

Mientras que el periodista francés que dio a conocer la noticia, Daniel Riolo, expuso que se habría examinado la rodilla incorrecta de un jugador, lo que ha generado preocupación entre los aficionados y la directiva. “Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado; creo que hemos evitado lo peor para Mbappé“.

ESCÁNDALO EN EL REAL MADRID ⚪️



Increíble lo que informan desde Francia: el cuerpo médico del Merengue le realizó una resonancia magnética a Kylian Mbappé en la RODILLA EQUIVOCADA. Examinaron la derecha cuando el dolor era en la izquierda 🤦‍♂️



Lo más grave es que el francés jugó… pic.twitter.com/KegWwe9jzG — 365Scores (@365ScoresApp) March 24, 2026

Kylian Mbappé sufrió una lesión en la rodilla izquierda (esguince/rotura parcial) a principios de marzo de 2026, lo que inicialmente se manejó como unas tres semanas fuera de circulación del jugador, pero después de que persistían los dolores, acudió con un médico externo y al ser revisado, se descubrió el problema para que de inmediato empezara la mejoría que le permitió asistir al llamado de su selección que jugará contra Brasil y Colombia.

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