Un nuevo logro histórico toca a la puerta del cantante de regional mexicano Carín León: encabezará el primer concierto en el Nu Stadium, nuevo hogar del Inter Miami CF, el próximo 28 de junio.

En un comunicado, Heron Sports & Entertainment dio a conocer que el dos veces ganador del Grammy se convertirá en el primer artista en presentarse en este emblemático recinto, ubicado en el Miami Freedom Park.

Sobre esta presentación, el encargado de Eventos Especiales de Heron Sports & Entertainment, Jeff Henry, comentó: “Dar la bienvenida a un artista del nivel de Carín León como el primer concierto en Nu Stadium refleja la magnitud de nuestra visión para este recinto de clase mundial: ofrecer las mejores experiencias de entretenimiento en vivo en el Sur de la Florida“.

“Sabemos que los fans de Carín han estado esperando con entusiasmo su fecha en Miami, y estamos orgullosos de abrir las puertas de nuestro nuevo recinto para que él y sus seguidores vivan una noche inolvidable el 28 de junio“, añadió.

Carín León encabezará el histórico primer concierto en el Nu Stadium. Crédito: Heron Sports & Entertainment | Cortesía

Por su parte, el intérprete de “Primera cita” y “Una vida pasada” se dijo agradecido por la oportunidad de formar parte de un momento histórico que marcará un antes y un después en su trayectoria artística. No sin antes destacar la relevancia de este escenario tanto a nivel personal como cultural:

“El poder estar en Nu Stadium y ser el primero en estrenar este lugar para un concierto, me llena de mucho orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí. Es el punto donde todos nos unimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y como es el Inter Miami también“, declaró en un comunicado.

Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y gente, estamos haciendo bien las cosas". Carín León – Cantante

Carín León con el jersey del Inter Miami CF. Crédito: Heron Sports & Entertainment | Cortesía

Las entradas saldrán a la venta al público general este viernes 27 de marzo a partir de las 10 a.m. ET a través del portal de Ticketmaster.

Sin embargo, los abonados de temporada de Inter Miami CF y el club de fans del artista tendrán acceso a una preventa a partir de las 10 a.m. y 12 p.m. ET, respectivamente, el jueves 26 de marzo. También se confirmó que se llevará a cabo una preventa de Ticketmaster a las 2 p.m. ET.

El éxito de Carín León a nivel mundial

La noticia de este show se da en un momento importante en la carrera de León: de cara al arranque de su gira norteamericana y tras su triunfo en la gala de los premios Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Además, el artista mexicano se ha presentado en algunos de los escenarios más importantes del mundo, incluyendo Coachella, el Grand Ole Opry y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Oro y Plata.

En 2025, rompió récords de asistencia en RodeHouston con más de 70,000 fans y se convirtió en el primer artista latino en encabezar el Sphere en Las Vegas, agotando siete funciones. Sus colaboraciones abarcan una amplia gama de estrellas internacionales, incluyendo a Ricky Martin, Maluma, Camilo y Kane Brown, así como a la leyenda Bon Jovi en su álbum “Forever (Legendary Edition).

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