Prohíben a directivo de Cruz Azul el ingreso a Estados Unidos

A Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, le quedó como anillo al dedo el viejo adagio de que al mejor cazador se le va la liebre, pues a la hora de tratar de viajar a Estados Unidos le impidieron hacer el viaje por no tener en regla sus documentos migratorios.

Por esa razón, Alonso no pudo acompañar al plantel de la Máquina Celeste a la ciudad de San José, California, para el duelo de preparación contra el Atlético Nacional de Colombia, pues a la hora de arribar a la ciudad de la costa oeste de Estados Unidos le impidieron la entrada por no contar con un documento que requiere su condición de ciudadano español.

SE LE VENCIÓ EL PERMISO 🇲🇽🔙 🇺🇸



Iván Alonso tuvo que regresar de California porque no vio que se le venció el ESTA (Electronic System for Travel Authorization), sistema de EU para viajeros bajo el programa de exención de visado.



🇪🇸🇺🇾El directivo azul tiene pasaporte español.… pic.twitter.com/S8UqcjXKjH — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) March 24, 2026

Alonso tuvo este contratiempo en la terminal aérea de San José cuando llegó a migración y le fue solicitado el Electronic System for Travel Authorization (ESTA), que es un permiso que deben tener algunos países para que sus ciudadanos lleguen a suelo estadounidense, según se pudo dar a conocer a través de varios medios de comunicación.

Iván Alonso combina su nacionalidad española y uruguaya, por lo cual cuenta con el pasaporte europeo, que le permitió jugar en Europa sin problema alguno, sin ocupar una plaza de extranjero que utiliza en la mayoría de ocasiones para viajar a Estados Unidos, pero ahora no tuvo vigente el documento de ESTA.

Habría que resaltar que esta falla del directivo no puede pasarse por alto y requiere de una llamada de atención del alto mando, pues a los jugadores que no tienen en regla sus documentos se les impone una multa, por lo cual, como dirigente, parece infantil que de pronto Alonso no se haya dado cuenta de que tenía vencido un documento tan esencial para viajar.

El encuentro forma parte del acuerdo que se firmó en el fichaje del portero Kevin Mier y que no se había logrado realizar, por lo cual ahora se aprovechó este receso por actividad de la FIFA y se determinó programar el encuentro en la ciudad de San José, California.

Este partido se realizará en el PayPal Park de San José, California, a partir de las 20:30 horas de la Ciudad de México (19:30 horas del Pacífico/22:30 horas del Este), con la finalidad de mantener el ritmo para la parte medular del campeonato de la Liga MX.

IVÁN ALONSO NO PUDO INGRESAR A ESTADOS UNIDOS 😱



El director deportivo de la Máquina fue expulsado de los Estados Unidos ya que sus documentos se encontraban vencidos ❌#CruzAzul pic.twitter.com/dhY2ZIiJn2 — La Octava Sports (@laoctavasports) March 25, 2026

Cruz Azul también aprovechará el encuentro para darle ritmo a jugadores que vienen recuperándose de lesiones, como Carlos Rodolfo Rotondi, Andrés Montaño y Mateo Levi, entre otros que han visto afectada su actividad.

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