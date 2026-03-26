Atlas por la revancha vs. Chivas en el clásico tapatío con boletos agotados para el BMO Stadium

Las Chivas buscarán alargar a tres las victorias consecutivas sobre el Atlas, su acérrimo rival, en la edición 296 en la historia del clásico tapatío que se jugará este domingo a las 17:30 horas del Pacífico/20:30 del Este (19:30 horas del centro de México) en un estadio BMO totalmente lleno.

Un duelo que será el cenit de una fiesta totalmente tapatía que iniciará alrededor del mediodía con diferentes espectáculos musicales, shows en vivo, así como los tradicionales platillos de la región, como las tortas ahogadas, entre una gran diversidad, y que contará con la presencia de dos íconos de ambos equipos, Pavel Pardo por el Atlas y Carlos Salcido por las Chivas.

Clásico Tapatío returns to BMO Stadium!

Don't miss Chivas vs. Atlas and a special Guadalajara-themed fan fest on Sunday, March 29.



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Atlas intentará conseguir la revancha de la derrota de la fecha 10, en donde los del Rebaño Sagrado, con goles de Armando “Hormiga” González y Ángel Sepúlveda, le arrebataron la victoria los rojinegros en un bravo encuentro donde los atlistas se habían puesto al frente con un gol tempranero en el minuto 12 del duelo celebrado en el estadio Jalisco por conducto de Paulo Ramírez.

Es cierto que habrá varios actores diferentes por ambos equipos, sobre todo por las Chivas, que tendrán que ajustar su nómina por las convocatorias a la selección de México de Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González para enfrentar a Portugal y a Bélgica en la actividad de la fecha FIFA que obligará al técnico Gabriel Milito a utilizar otras variantes para no perder el ritmo.

Es un hecho que en los números Chivas tiene ventaja en las 295 ocasiones que se han enfrentado, con 113 victorias por 95 de los rojinegros, y que sin duda ahora intentarán darle una satisfacción a sus numerosos seguidores en la urbe californiana donde se realizará este encuentro de carácter amistoso.

Atlas también tendrá la ausencia del portero colombiano Camilo Vargas, pero realmente quien tiene mayor estrago por la actividad del Tricolor será el Rebaño Sagrado, que de todas formas cuentas con jugadores como Diego Campillo, Bryan González, Fernando González, Hugo Camberos, Ángel Sepúlveda, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Ricardo Marín, Santiago Sandoval y Yael Padilla, entre varios más para armar un cuadro competitivo y que haga espectacular el duelo dominical en esta rivalidad que es la más añeja del fútbol de México.

BOLETOS AGOTADOS PARA EL CLÁSICO TAPATÍO EN L.A.🎟️



Ya no hay entradas para el Chivas vs Atlas en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, del próximo 24 de marzo⚽️🐐🦊. pic.twitter.com/LqhT3ZbxS4 — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) February 29, 2024

Por su parte, Atlas tiene a jugadores como Alfonso González, Gaddi Aguirre, Aldo Rocha, Edgar Saldívar y Eduardo Aguirre, así como una cantera con mucha calidad para ser un digno rival de esta fiesta auténticamente tapatía en la casa del LAFC de la Major League Soccer (MLS), como el BMO Stadium, que lucirá sus mejores galas para ser el escenario de esta rivalidad y con un lleno hasta las lámparas porque se anuncia que los boletos se han agotado.

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