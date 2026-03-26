Fiesta con 800 jóvenes termina en caos y disparos en una mansión de $4,8 millones en Texas

Una fiesta con entre 500 y 800 jóvenes se salió de control en una mansión de lujo en Celina, Texas, luego de que se reportaran disparos y amenazas armadas que provocaron la intervención policial.

El jefe de policía, John Cullison, indicó en declaraciones a Fox 4 que las autoridades comenzaron a recibir múltiples llamadas al 911 alertando sobre la situación.

Evento fue anunciado en internet

Según las autoridades, la fiesta fue promocionada en redes sociales, atrayendo a adolescentes desde los 15 años hasta adultos jóvenes de unos 25.

La propiedad había sido alquilada a través de Airbnb para una supuesta reunión de apenas siete personas, según explicó el dueño del inmueble.

El propietario, Kishore Karlapudi, aseguró que la vivienda sufrió importantes daños.

Entre los destrozos, se reportó una encimera de granito rota, muebles trasladados fuera de lugar, espejos y cuadros retirados, además de basura y vidrios esparcidos por toda la casa.

La mansión, valorada en aproximadamente 4,8 millones de dólares, quedó en condiciones críticas tras el evento.

Sin heridos, pero con detenciones

A pesar del caos, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, la policía realizó al menos dos arrestos: un menor por conducir bajo los efectos del alcohol y otra persona con una orden de captura vigente.

Videos grabados por cámaras corporales muestran a decenas de jóvenes huyendo del lugar al llegar los agentes.

Las imágenes del incidente han sido comparadas con la película Project X, que retrata una fiesta estudiantil que se convierte en un evento fuera de control.

El jefe Cullison aprovechó el hecho para lanzar una advertencia a los padres, instándolos a dialogar con sus hijos sobre los riesgos de este tipo de reuniones y la importancia de la responsabilidad personal.

Las autoridades continúan investigando el origen de los disparos.

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