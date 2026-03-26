Gavin Newsom niega la existencia de una presunta rivalidad con su colega Kamala Harris

Gavin Newsom, gobernador de California, descarta cualquier indicio sobre la existencia de una presunta rivalidad con su colega Kamala Harris, expresidenta de la nación.

De acuerdo con los resultados de varias encuestas anticipadas llevadas a cabo en los últimos meses, todo apunta a que, durante la próxima carrera por la presidencia, Gavin Newsom y Kamala Harris deberán enfrentarse para definir, junto a otros aspirantes, quién será el abanderado demócrata que los represente en 2028.

El mandato del californiano de 58 años al frente del “Estado Dorado” expira en enero y en su momento la mujer que soñaba con convertirse en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos se negó a participar en el proceso electoral en busca de definir al nuevo mandatario estatal.

Aunque no lo ha oficializado, personas cercanas al círculo de Kamala Harris coinciden en que se está preparando para, llegado el momento, volver a levantar la mano por la candidatura presidencial democrática.

Siguiendo una línea similar, Newsom tampoco ha querido declinarse hacia una hipotética postulación para contender por la Casa Blanca.

Sin embargo, llegará un momento en que este par de demócratas se verán obligados a declararse la guerra o bien a declinar a sus aspiraciones políticas antes de que eso suceda.

En su libro “107 días”, Kamala Harris abrió la puerta a la especulación sobre una hipotética rivalidad con Gavin Newsom, esto debido a su candidatura presidencial. (Crédito: Richard Shotwell / AP)

Mientras tanto, cobra fuerza una versión apuntando hacia una presunta rivalidad entre ambos, lo cual Newsom trató de descartar durante una entrevista concedida a la serie de televisión “The Axios Show”.

“Esa es una premisa absurda”, expresó al ser cuestionado al respecto.

Acto seguido, refirió que todo deriva de un apartado en el libro “107 días”, el cual fue escrito por Kamala Harris, y donde la ex vicepresidencia de la nación da a entender que surgió un distanciamiento con el gobernador californiano a partir de que fue elegida para reemplazar a Joe Biden como candidato a la presidencia.

“Creo que la prensa y los expertos quieren sacar provecho de eso, así que intentan darle un tinte sensacionalista”, enfatizó Newsom.

Por su parte, Kamala Harris ha declarado en más de una ocasión llevar una buena relación con su colega demócrata y, al no oficializar el camino que seguirá en la política, hace que pierda fuerza la importancia de entablar o no una rivalidad con Newsom, esto al menos por el momento.

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