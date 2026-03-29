Asegura Trump que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán permitirá el tránsito de 20 buques petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz, en lo que describió como un gesto de “respeto” hacia Washington en medio de tensiones crecientes en Medio Oriente.

Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario señaló que el paso de las embarcaciones comenzaría el lunes por la mañana. “No puedo definirlo con exactitud, pero creo que, como muestra de respeto, nos dieron 20 barcos de petróleo”, dijo Trump, quien insistió en que las negociaciones con Teherán avanzan de forma favorable.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión militar. Estados Unidos ha incrementado su presencia en la región con aproximadamente 50,000 efectivos desplegados, mientras el Pentágono evalúa escenarios que incluyen una posible incursión terrestre en territorio iraní, de acuerdo con reportes filtrados a medios estadounidenses.

President Trump says Iran has given the United States a “tribute” of 20 oil tankers that are expected to begin crossing the Strait of Hormuz on Monday morning.



"Big, big boats of oil. That's taking place starting tomorrow morning, the next couple of days. A lot of boats." pic.twitter.com/VERG3bKdxE — The American Conservative (@amconmag) March 30, 2026

Crece la tensión militar y las dudas sobre negociaciones

Las declaraciones de Trump contrastan con la postura de autoridades iraníes. El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Washington de mantener un doble discurso al hablar públicamente de negociaciones mientras, según dijo, prepara un eventual ataque. “Irán está esperando”, afirmó Qalibaf, en referencia al despliegue militar estadounidense en la región.

El Comando Central de Estados Unidos informó recientemente del envío del buque de asalto anfibio USS Tripoli, acompañado por unos 3,500 efectivos adicionales, así como aeronaves de combate y unidades tácticas.

En paralelo, Trump confirmó que extendió hasta el 6 de abril el ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz. El mandatario ha advertido que, de no cumplirse esa condición, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave iraní, incluidas centrales eléctricas.

Pese a su optimismo sobre un posible acuerdo, el presidente estadounidense reconoció que no hay garantías. “Creo que llegaremos a un acuerdo muy pronto, pero es posible que no lo hagamos”, señaló.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Acuerdos paralelos y crisis energética global

Mientras Washington y Teherán intercambian mensajes, otros actores internacionales han comenzado a negociar accesos limitados al estrecho. El gobierno de Pakistán anunció un acuerdo con Irán para permitir el paso de 20 embarcaciones con bandera paquistaní, a razón de dos por día.

El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, calificó la medida como un “presagio de paz” y un paso relevante para mitigar la crisis energética global.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, ha permanecido prácticamente bloqueado desde finales de febrero, cuando estalló el conflicto tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, el tráfico marítimo se ha reducido en aproximadamente 90%, con miles de embarcaciones varadas.

La restricción ha disparado los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril, generando presiones inflacionarias a nivel global. Además, se ha reportado que algunas embarcaciones han pagado sumas millonarias para obtener autorización de paso bajo supervisión de fuerzas iraníes.

En este contexto, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, advirtió que el comercio internacional enfrenta una de sus peores crisis en décadas. A medida que continúan los esfuerzos diplomáticos, la situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico para la estabilidad energética y geopolítica mundial.

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