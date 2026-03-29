Matan a activista, defensora de animales, tras denunciar amenazas

Anaid Belén García Alfaro, una activista de 37 años dedicada al rescate de perros en situación de abandono en el Estado de México, fue asesinada tras haber denunciado amenazas y agresiones en reiteradas ocasiones. Su caso ha encendido las alarmas sobre los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos de los animales en el país.

La mujer era conocida por su trabajo en favor de los perros desamparados, a quienes rescataba, cuidaba y protegía. A través de sus redes sociales, documentó durante varios meses los ataques que sufría, así como los daños ocasionados a los animales bajo su cuidado, incluidos envenenamientos y agresiones físicas.

“No quiero ser un número más”, fue una de sus últimas publicaciones de Anaid Belén.

🔴Continúan prófugos los homicidas de la activista y rescatista de animales Diana Belén García Alfaro, conocida en redes sociales como Anaid Bel, reportada como desaparecida el pasado 19 de marzo y hallada sin vida en el municipio de Tultitlán. Días antes, había denunciado ante… pic.twitter.com/mEAw8l9lVM — Azucena Uresti (@azucenau) March 29, 2026

Desaparición y hallazgo del cuerpo

El pasado 19 de marzo, Anaid Belén fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en la colonia Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Tras su desaparición, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México activó una ficha de búsqueda, pero fue hasta el 25 de marzo cuando su cuerpo fue encontrado.

El hallazgo de su cadáver provocó una fuerte indignación entre sus seguidores y colectivos animalistas, quienes ya habían alertado sobre las amenazas que la activista había recibido previamente.

Amenazas y agresiones documentadas

Durante los meses previos a su muerte, Anaid Belén había denunciado públicamente ser víctima de amenazas de muerte, agresiones físicas y hostigamiento, presuntamente perpetrados por personas cercanas a su entorno.

Además, la activista también reportó agresiones directas hacia los perros que rescataba, algunos de los cuales fueron golpeados y otros envenenados.

A pesar de haber presentado denuncias formales ante el Ministerio Público desde noviembre de 2024, Anaid aseguraba que no recibió la protección necesaria para frenar los ataques en su contra. En varios videos compartidos en redes sociales, la rescatista mostró evidencia de las agresiones y mencionó a los presuntos responsables de los hechos. Sin embargo, no se tomaron medidas suficientes para evitar la escalada de violencia.

🇲🇽🚨Esto tiene que ser un escándalo nacional, porque solo así este gobierno voltea a ver los casos.



Anaid Belén Ramírez denunció que un malandrillo maltrataba a sus perros. ¿Qué hizo el Ministerio Público? No la protegió… le dio el pitazo al agresor.

El resultado: la levantaron… pic.twitter.com/tTYq7MlEfm — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) March 28, 2026

La vulnerabilidad de los rescatistas de animales

El caso de Anaid Belén pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los rescatistas de animales, especialmente aquellos que trabajan de forma independiente y sin el respaldo de instituciones oficiales. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han señalado que, debido a la falta de apoyo institucional, estos activistas se convierten en blancos de violencia, enfrentando agresiones físicas y psicológicas sin protección adecuada.

Exigencia de justicia y reformas en el sistema de protección

Tras el asesinato de Anaid Belén, diversos colectivos animalistas y ciudadanos han levantado la voz para exigir el esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables. Además, han cuestionado la ineficacia de las autoridades al no brindar la protección adecuada a la activista, a pesar de las múltiples denuncias previas. La falta de respuesta oportuna ha llevado a muchos a considerar que este caso pudo haberse prevenido.

Este caso se suma a una larga lista de activistas que han perdido la vida debido a la violencia, y resalta la necesidad urgente de implementar medidas de protección para quienes luchan por los derechos de los animales y por una sociedad más justa.

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