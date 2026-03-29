Policía de Arizona enfrenta cargos por retener y acosar a una reclusa

Un exayudante del sheriff del condado de Pima, Travis Reynolds, de 22 años, fue arrestado en Arizona y enfrenta un cargo de secuestro por presuntamente retener y acosar a una reclusa durante un traslado a la cárcel.

El caso es investigado por la policía de Tucson, que señala que la presunta conducta ocurrió mientras el agente estaba de servicio, según una denuncia obtenida por KOLD.

Retuvo a la detenida durante horas

Según la denuncia, Reynolds no ingresó a la reclusa en la cárcel del condado de Pima durante aproximadamente dos horas, manteniéndola dentro de la patrulla.

Durante ese tiempo, habría realizado comentarios inapropiados sobre su apariencia y retrasado intencionalmente su traslado.

La víctima afirmó que el exagente hizo insinuaciones sexuales, le ofreció un cigarrillo electrónico y sugirió que podía “ayudarla con su caso”.

También habría propuesto llevarla a un hotel para mantener relaciones sexuales, además de mostrarle contenido explícito y pedirle que se expusiera físicamente.

Según el reporte, la detenida accedió por miedo a represalias debido a la posición de autoridad del agente.

Imágenes de vigilancia de la cárcel respaldaron la versión de la víctima, de acuerdo con los investigadores.

Reynolds, por su parte, declaró que “podría o no” haber mostrado videos sexuales o hecho comentarios inapropiados, según documentos del caso.

Despido inmediato y proceso judicial

Tras su arresto, la Oficina del Sheriff del Condado de Pima rescindió de inmediato su contrato laboral.

Un juez fijó una fianza de $200,000 dólares y ordenó que Reynolds no tenga contacto con la presunta víctima ni porte armas.

El exagente deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 6 de abril.

El arresto ocurre mientras el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, dirigido por Chris Nanos, enfrenta críticas por el manejo del caso de Nancy Guthrie.

Las autoridades indicaron que la investigación contra Reynolds sigue activa y no se descartan nuevos hallazgos.

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