Boricua Xander Zayas expondrá sus cinturones ante Jaron Ennis en junio

El Barclays Center de Brooklyn será el escenario donde el pugilismo actual vivirá uno de sus momentos más determinantes el próximo 27 de junio. En esta fecha, Xander Zayas pondrá en juego sus títulos mundiales de peso súper wélter de la AMB y la OMB frente al invicto Jaron “Boots” Ennis. El evento, que será transmitido a través de DAZN PPV, representa un paso ambicioso para ambos peleadores en su búsqueda por la supremacía de la división.

Con un récord de 23 victorias sin derrotas, Xander Zayas llega a este compromiso tras una histórica unificación lograda en enero en su natal Puerto Rico. A sus 23 años, el joven monarca se ha posicionado como el campeón unificado de menor edad en la actualidad. Su regreso a Nueva York marca su novena presentación en la ciudad, un territorio que ha sido fundamental para el crecimiento de su base de seguidores y su ascenso en los rankings mundiales.

‼️ ANNOUNCED: Xander Zayas will defend his WBA & WBO junior middleweight titles against Jaron 'Boots' Ennis on June 27th at the Barclays Center in Brooklyn New York, live on DAZN 🗽 pic.twitter.com/xKvDuPfis1 — Ring Magazine (@ringmagazine) March 30, 2026

El desafío ante un doble campeón

Jaron Ennis llega a este enfrentamiento con una hoja de servicios impecable de 35-0 y 31 nocauts, buscando capturar coronas en una segunda categoría de peso. Luego de dominar la división wélter, Ennis debutó con éxito en las 154 libras al despachar a Uisma Lima en un solo asalto. La peligrosidad del retador de Filadelfia supone la prueba más exigente hasta la fecha para Xander Zayas en su etapa como soberano de la categoría.

When Xander Zayas lands flush on that chin 😮‍💨💥#ZayasEnnis | June 27 | Live exclusively on DAZN ▪️ pic.twitter.com/BmPgzRmDNL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 30, 2026

Sobre este importante anuncio, Xander Zayas expresó su entusiasmo por enfrentar a la élite del deporte en una entrevista compartida por las promotoras del evento. “Mucho antes de coronarme campeón mundial, siempre busqué enfrentar los retos más grandes de mi división. Ahora, como campeón unificado, estoy listo para defender mis títulos mundiales contra uno de los grandes nombres del deporte”, señaló el peleador puertorriqueño.

Expectativas de los promotores y la industria

La colaboración entre Matchroom y Top Rank ha permitido que esta pelea se materialice, algo que los directivos de ambas empresas han celebrado públicamente. Todd duBoef, presidente de Top Rank, destacó la valentía de su representado. “Enfrentar a los mejores siempre ha sido la prioridad de Xander Zayas y ‘Boots’ Ennis representa el siguiente paso para demostrar su grandeza en apenas su segunda defensa titular”, comentó el ejecutivo sobre el desarrollo del púgil boricua.

💥 @JaronEnnis has 31 KO's in 35 wins 🥶#ZayasEnnis | June 27 | Live exclusively on DAZN ▪️ pic.twitter.com/KNLGuBtp36 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 30, 2026

Por su parte, Eddie Hearn, promotor de Ennis, calificó el enfrentamiento como un escenario ideal para definir quién es el mejor peleador libra por libra del futuro. La contienda del 27 de junio no solo definirá el destino de los cinturones de la AMB y la OMB, sino que también consolidará a Xander Zayas como una estrella global si logra superar el poder de pegada y la técnica que caracteriza al boxeador de Filadelfia.

The road to P4P status runs through fights like this 🔥#ZayasEnnis | JUNE 27 | @DAZNBoxing pic.twitter.com/IbGt3SqUq8 — Top Rank Boxing (@trboxing) March 30, 2026

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Sigue leyendo:

– Sebastián Fundora tiene claro su próximo objetivo tras defender el título

– Ryan García lanzó fuertes críticas a Gervonta Davis y cuestionó su carrera

– Entrenador de Crawford asegura tener peleador que vuelva a vencer al Canelo Álvarez

