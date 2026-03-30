Chile toca fondo tras goleada 4-1 a manos de Nueva Zelanda

La selección de Chile cerró su participación en la FIFA Series con una derrota que profundiza su momento deportivo. En el estadio Eden Park de Auckland, el equipo sudamericano cayó por 4-1 frente a Nueva Zelanda, un rival que, pese a su clasificación al Mundial de 2026, partía con menor cartel en la previa.

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El resultado dejó en evidencia una actuación distante de lo esperado. El conjunto dirigido por Nicolás Córdova no logró imponer condiciones y fue superado desde los primeros tramos del encuentro, incluso antes de quedar en inferioridad numérica.

La expulsión de Darío Osorio, antes de la media hora por doble amonestación, terminó de complicar el panorama. A partir de ese momento, el equipo chileno quedó expuesto ante un rival que supo aprovechar cada oportunidad.

Un partido que se descontroló desde el primer tiempo

Nueva Zelanda encontró el primer gol poco después de la tarjeta roja. Kosta Barbarouses, de 36 años, abrió el marcador al minuto 31 tras conectar en el segundo palo un tiro de esquina. El golpe no fue aislado.

Cerca del descanso, Elijah Just amplió la ventaja con una acción similar, también originada en un saque de esquina. Chile no logró reaccionar y se fue al entretiempo con una desventaja de dos goles.

El complemento no cambió la dinámica. Pese a los ajustes realizados, el equipo sudamericano no logró equilibrar el juego. Jesse Randall marcó el tercero al minuto 60, mientras que Ben Waine firmó el cuarto tanto al 71, consolidando una victoria histórica para los oceánicos.

Chile solo pudo descontar en el tramo final. Gonzalo Tapia anotó al minuto 83, un gol que no alteró el desenlace del partido, pero sí maquilló el resultado.

El triunfo también significó un respiro para Nueva Zelanda, que no ganaba desde junio de 2025, cuando venció a Costa de Marfil. Desde entonces, acumulaba siete derrotas y un empate.

Para Chile, el cierre de esta gira deja sensaciones opuestas. Días antes había superado a Cabo Verde por 4-2, en un partido donde se vio favorecido por la expulsión del rival Diney Borges. En esta ocasión, la historia fue distinta y el equipo no logró sostener el nivel.

El resultado amplía una tendencia negativa. En menos de una década, Chile pasó de ser bicampeón de América a quedar fuera de tres Copas del Mundo consecutivas, sumando ahora una derrota contundente ante un rival que hizo historia.

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