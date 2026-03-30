¿Cuándo serán los pagos del programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario en abril?

Más de 70 millones de jubilados reciben mensualmente pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) y algunos de esos adultos mayores también se benefician de programas sociales de la entidad como la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y el Seguro por Discapacidad (SSDI).

De acuerdo con el calendario de pago de la SSA, los asegurados al SSI reciben sus cheques todos los meses con montos que van desde los $900 para beneficiarios individuales, $1,400 para beneficiarios en conjunto, además de $400 para personas esenciales, que son aquellas que brindan atención a asegurados del SSI.

Fechas de pago del SSI en abril y los meses siguientes:

Muchos de los adultos mayores dependen totalmente de estos cheques mensuales, por lo que la entidad informa sobre las fechas de pago para que puedan administrar su cheque de la mejor manera, calculando sus días de cobro:

Miércoles, 1 de abril de 2026

Viernes, 1 de mayo de 2026

Lunes, 1 de junio de 2026

Miércoles, 1 de julio de 2026

Viernes, 31 de julio de 2026

Martes, 1 de septiembre de 2026

Jueves, 1 de octubre de 2026

Viernes, 30 de octubre de 2026

Martes, 1 de diciembre de 2026

Jueves, 31 de diciembre de 2026

En algunos meses como julio, octubre y diciembre, los asegurados del SSI tendrán doble cheque, pero esto no se refiere a un doble pago, sino a un ajuste en el calendario, ya que las fechas en las que les corresponde recibir el beneficio coinciden con fines de semana o feriados.

¿Quiénes pueden acceder al cheque del SSI?

El programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario es una ayuda económica social que proporciona la SSA y a la que pueden acceder jubilados menores de 65 años de bajos ingresos o adultos de la tercera edad con discapacidad de bajos ingresos o recursos.

Sigue leyendo: