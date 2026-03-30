Dominio total del mercado chino con cifras nunca vistas

Las cifras que llegan desde Asia no pasan desapercibidas y están cambiando la conversación en la industria. China no solo produce más autos que nadie, también está logrando colocarlos en mercados clave a un ritmo que empieza a incomodar a los jugadores tradicionales.

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En apenas dos meses, el gigante asiático exportó 670,000 vehículos electrificados, entre híbridos y eléctricos, lo que representa un salto del 88% frente al mismo periodo del año anterior.

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El dato no es menor y confirma que la transición energética también se está jugando en términos de volumen.

Un crecimiento que rompe cualquier previsión

Los números que maneja la industria china son difíciles de igualar. Según datos compartidos por la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, el ritmo de exportación sigue acelerándose incluso en un contexto donde la demanda interna no crece al mismo nivel.

Sede de BYD Design. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Solo en febrero se enviaron cerca de 750,000 vehículos al exterior, un aumento del 79% frente al mismo mes del año pasado. Aunque la cifra es ligeramente inferior a la de enero, el acumulado anual deja claro que la tendencia sigue al alza.

Este escenario refleja algo más profundo. China no solo está produciendo más, está encontrando dónde colocar esos autos.

Electrificación como bandera

Dentro de ese volumen, los llamados vehículos de nueva energía están tomando protagonismo. Modelos eléctricos puros, híbridos enchufables y de autonomía extendida representan una porción cada vez más grande del total exportado.

En febrero, estos vehículos alcanzaron las 320,000 unidades, lo que supone un crecimiento del 120% interanual. Si se suman enero y febrero, el total de exportaciones electrificadas llega a esos 670,000 autos que hoy marcan la pauta.

Los eléctricos puros representaron el 28% del total mensual, mientras que los híbridos enchufables alcanzaron el 15%. En contraste, los modelos de combustión tradicional siguen perdiendo terreno, con una caída del 37% frente al año anterior.

BYD SEAL. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Marcas chinas que ya juegan en primera división

Este crecimiento no sería posible sin la expansión de fabricantes como BYD o Leapmotor, que están apostando fuerte por mercados fuera de su país.

Europa aparece como uno de los destinos más atractivos. Alemania, por ejemplo, registró un aumento del 488% en la llegada de vehículos chinos en febrero, una cifra que evidencia el interés por estos modelos.

Aun así, otros mercados mantienen un volumen más estable y elevado. Brasil, Reino Unido, Bélgica, Italia y Tailandia siguen liderando en cantidad de unidades recibidas.

El modelo BYD SEAL 6 DM-i. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Exportar ya no es la única estrategia

Curiosamente, este auge también está empujando a las marcas a replantear su estrategia. Fabricar en China y enviar al resto del mundo ya no siempre es la opción más eficiente.

Cada vez más compañías están evaluando instalar plantas en mercados clave para reducir costos logísticos y sortear barreras comerciales. Esto podría equilibrar el crecimiento en los próximos años y cambiar la dinámica actual.

A pesar del crecimiento acelerado, algunos analistas creen que China podría estar cerca de su capacidad máxima de exportación en el corto plazo. No porque la demanda desaparezca, sino porque el modelo de negocio está evolucionando.

La expansión internacional mediante producción local podría reducir el volumen de autos exportados directamente desde el país asiático. Aun así, el impacto global ya está hecho.

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