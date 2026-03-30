La Ram 1500 America250, una pickup con sello patriótico

Existen vehículos que nacen para trabajar y otros que terminan contando algo más. La nueva Ram 1500 America250 entra en ese segundo grupo, con una propuesta que va más allá del diseño y se mete de lleno en lo simbólico.

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La excusa es potente. Estados Unidos se prepara para celebrar 250 años desde su independencia, y varias marcas decidieron sumarse a la fiesta con ediciones especiales.

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En esa línea, Ram Trucks apostó por una serie que conecta directamente con la identidad del país, pero también con su propia historia dentro de la industria automotriz.

Una edición que busca algo más que llamar la atención

Esta serie especial nace bajo el paraguas de America250, una iniciativa que apunta a involucrar a los ciudadanos en la conmemoración del aniversario. La alianza con Stellantis le da forma a una gama que no solo se limita a lo visual, sino que intenta generar una conexión emocional.

Las versiones elegidas para este homenaje son Big Horn, Laramie y Rebel. Cada una mantiene su esencia, pero suma detalles exclusivos que las diferencian del resto de la gama. No se trata solo de una edición decorativa, hay una intención clara de reforzar el vínculo entre producto, historia y cultura.

Diseño con identidad bien marcada

A primera vista, estas camionetas no pasan desapercibidas. Los gráficos inspirados en la bandera estadounidense se reparten entre el capó y los laterales, acompañados por emblemas específicos America250 en distintos acabados.

Interior de la Ram 1500 America250 Special Editions. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

Las llantas también juegan su papel, con opciones que llegan hasta las 22 pulgadas en la versión Laramie, mientras que los detalles en negro brillante aportan un contraste que refuerza el carácter de la pickup.

La paleta de colores no deja lugar a dudas, el rojo, blanco y azul dominan la escena y convierten a esta edición en un verdadero símbolo rodante.

Un interior con guiños muy concretos

Puertas adentro, la historia continúa. Los acabados mantienen la línea patriótica con costuras en los colores de la bandera, presentes en volante, asientos y paneles. Dependiendo de la versión, se puede optar por tapizados en tela o cuero con terminaciones más refinadas.

Uno de los detalles más curiosos está en los asientos, que incorporan parches de velcro pensados para personalización.

La idea es permitir que cada usuario agregue insignias, banderas o referencias militares, algo que claramente apunta a un público que valora ese tipo de identidad.

La Ram 1500 America250 Special Editions. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

Potencia sin cambios, pero con carácter

Más allá de la estética, la Ram 1500 America250 mantiene la oferta mecánica conocida. La versión Big Horn equipa el V6 Pentastar de 3.6 litros, mientras que Laramie y Rebel apuestan por el motor Hurricane 3.0 litros biturbo.

Para quienes buscan más empuje, también está disponible el V8 HEMI eTorque de 5.7 litros, una opción que sigue siendo sinónimo de potencia dentro de la marca. No hay cambios en cifras, pero sí una intención clara de mantener el ADN robusto que caracteriza a esta pickup.

Esta edición especial ya se encuentra disponible en concesionarios de todo el país. En cuanto a precios, la Ram 1500 Big Horn America250 arranca en $61,415 dólares, la Laramie America250 parte desde $70,365 dólares y la Rebel America250 comienza en $72,830 dólares.

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