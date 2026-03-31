Costa Rica fue goleado por Irán en el comienzo tambaleante de Batista

De forma sorprendente, la Federación de fútbol de Costa Rica decidió ofrecerle a Fernando Batista el puesto de seleccionador. El “Bocha” venía de fracasar en Conmebol con la selección de Venezuela. En su segundo partido con los “Ticos”, Batista fue goleado 5-0 por Irán.

Analistas del fútbol “Tico” argumentaron la designación de Fernando Batista como un paso positivo de un estratega que “puso a competir” a Venezuela. A pesar de que el “Bocha” salió por la puerta de atrás de la Vinotinto, los medios costarricenses consideraban que el material del conjunto venezolano no era el mejor.

Los resultados no han sido positivos en los primeros dos partidos del “Bocha” al mando de Costa Rica. En el primer partido rescataron un empate sobre la hora ante Jordania con un gol de Warren Madrigal. Pero lo cierto es que Jordania fue superior.

Cuatro días después, Irán desnudó los problemas de un proceso que recién inicia. El conjunto iraní, en medio de problemas geopolíticos que ha afectado el plano deportivo, humilló a Costa Rica.

Dando lástima, una vez más pic.twitter.com/fZvr0Ndc63 — TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026

Con goles de Ali Gholizadeh, Mohammad Mohebi y un triplete de Mehdi Ghayedi, Irán venció 5-0 a Costa Rica. Los iraníes dominaron la posesión del balón con un 59% y realizaron hasta 9 remates al arco defendido por Patrick Sequeira. Los “Ticos” solo tuvieron 2 remates al arco en todo el partido.

No hay quinto malo pic.twitter.com/lXEIMkctEp — TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026

De esta manera empieza con el pie izquierdo el proceso de Fernando Batista al mando de la selección de Costa Rica. El conjunto del “Bocha” recibió siete goles en sus primeros dos partidos del proyecto.

El tercero ¡Nos están despedazando! pic.twitter.com/rmdw8phpJN — TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026

El próximo partido de la selección de Costa Rica será un duelo complejo contra Colombia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, Colombia. Este duelo se desarrollará el 29 de mayo. Se prevé que el 10 de junio se enfrenten a Inglaterra, último duelo de los ingleses antes de la Copa del Mundo de 2026.

Con Venezuela, Fernando Batista dejó un balance de 9 victorias, 8 empates y 11 derrotas. La selección venezolana del “Bocha” no ganó ningún partido como visitante en las Eliminatorias Sudamericanas. En el partido decisivo, para clasificar al Mundial, Batista lo perdió 3-6 en condición de local ante Colombia.

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