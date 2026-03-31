Luis Fernando Tena sigue firme al mando de Guatemala

Luis Fernando Tena no ha tenido muy buenos resultados al mando de la selección de Guatemala. “Los Chapines” vienen de una dolorosa derrota 7-0 ante Argelia. El puesto de Tena pudo haber tambaleado, pero la directiva del conjunto guatemalteco reafirmó su proceso.

Guatemala perdió su más reciente partido amistoso contra Argelia. El conjunto liderado por Riyad Mahrez dominó por completo el encuentro. Los argelinos realizaron hasta 25 remates en todo el compromiso. Guatemala no vio luz y a duras penas pudo tener el balón en su poder en un 37%.

Los rumores han puesto en tela de juicio el proceso de Luis Fernando Tena al mando del conjunto de Concacaf. Sin embargo, Gerardo Enrique Paiz, presidente de la Federación de Guatemala, respaldó el puesto del estratega mexicano. “Tena tiene contrato con nosotros por cuatro años. Para mí sigue, no lo estoy sacando de la selección”, dijo el dirigente en unas declaraciones difundidas por Récord.

Gerardo Enrique Paiz reafirmó su postura en un encuentro posterior en ESPN. El dirigente aseguró que tiene intenciones de respetar el proceso de Tena. El mexicano se perfila como el líder de un proyecto que finalizaría tras el Mundial de 2030. El plan es darle continuidad a este proceso.

“Es mentira. El profesor Tena tiene una cláusula de rescisión muy grande. No se iría y nunca hemos hablado nada (…) Firmamos un contrato de 4 años y queremos que llegue a la próxima eliminatoria”, dijo el dirigente.

Los números de Tena en Guatemala

Después de las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026, los resultados de los “Chapines” siguen sin ser positivos. Luego de no poder trascender en un grupo con Surinam, El Salvador y Panamá, Guatemala no ha podido ganar en sus dos siguientes presentaciones: 0-1 contra Canadá y la mencionada goleada 7-0 con Argelia.

Luis Fernando Tena está a cargo de Guatemala desde noviembre de 2021. Hasta la fecha el mexicano ha dirigido 61 partidos con la selección guatemalteca. Tena mantiene un balance de 25 victorias, 13 empates y 3 derrotas. El estratega azteca parece seguir viviendo del saldo que se le otorgó tras alcanzar las semifinales de la Copa Oro en 2025.

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