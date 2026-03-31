El Volkswagen ID. Polo se filtra antes de su debut

Volkswagen tenía todo listo para mostrar oficialmente su nuevo eléctrico urbano en unas semanas, pero la sorpresa se arruinó antes de tiempo.

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Una filtración dejó ver gran parte del Volkswagen ID. Polo, un modelo llamado a convertirse en una de las piezas clave dentro de la ofensiva eléctrica de la marca.

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Las imágenes que comenzaron a circular permiten hacerse una idea bastante clara de lo que propone este auto. No se trata solo de un modelo pequeño pensado para la ciudad, sino de un intento serio por acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio.

Diseño con personalidad propia

A simple vista, el ID. Polo apuesta por una estética moderna pero sin perder ese aire práctico que caracteriza a este tipo de vehículos. Volkswagen jugó con una paleta de colores bastante llamativa, donde aparece un amarillo vibrante junto a opciones más sobrias como el gris.

También hay espacio para una versión más deportiva, identificada por un rojo intenso reservado para el acabado GTI. Los detalles en negro brillante en los retrovisores y las llantas de 17 pulgadas, incluso en versiones de entrada, le dan un toque más cuidado de lo que uno podría esperar en este segmento.

A pesar de sus dimensiones compactas, todo apunta a que el interior ofrecerá un buen nivel de espacio, algo clave para quienes buscan un auto práctico para el día a día.

Volkswagen ID.Polo. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Tecnología que marca la diferencia

Puertas adentro es donde Volkswagen parece haber puesto buena parte de su esfuerzo. El ID. Polo dará un salto importante en digitalización, con un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,9 pulgadas.

La conectividad será uno de los pilares del modelo, acompañada por un paquete completo de asistencias a la conducción. La idea es clara, ofrecer una experiencia moderna sin que eso implique complicaciones para el usuario.

Versiones para distintos perfiles

La gama estará compuesta por tres niveles de equipamiento y varias opciones mecánicas. En el lanzamiento, se esperan versiones con potencias de 135 y 211 caballos, cubriendo tanto a quienes priorizan la eficiencia como a los que buscan un poco más de respuesta.

Más del interior del Volkswagen ID.Polo. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Más adelante, en 2027, se sumará una variante más accesible con 115 caballos, ampliando el alcance del modelo dentro del mercado.

En la parte alta de la gama aparecerá el ID. Polo GTI, con 220 caballos de fuerza. Esta versión apunta directamente a quienes quieren un eléctrico con carácter deportivo, tanto en rendimiento como en diseño.

Este lanzamiento llega en un momento importante para la marca alemana. Las ventas en Europa comenzarían a mediados de este año, poco después de su presentación oficial. Si logra cumplir con las expectativas, podría convertirse en uno de los modelos más relevantes dentro de la nueva etapa eléctrica de Volkswagen.

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