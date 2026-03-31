Están en números rojos: las acciones de Tesla caen

La semana no arrancó con el mejor ánimo para Tesla. La acción volvió a mostrar debilidad en las primeras operaciones, reflejando que el entusiasmo que alguna vez rodeó a la compañía parece haberse enfriado en el corto plazo.

Lee también: 5 señales claras de que tu motor sufre por falta de aceite

En los primeros movimientos del día, el papel retrocedió un 1.16% hasta ubicarse en $357,44 dólares. Más allá del número puntual, lo que realmente preocupa es la tendencia. Tesla acumula varias semanas consecutivas sin lograr levantar cabeza, algo que no pasaba desde principios de 2025.

Puedes leer: Sedanes seminuevos que vale la pena comprar en EE.UU.

Para romper esta racha, la acción necesita superar los $367,96 dólares, un nivel que se ha convertido en una especie de barrera psicológica para los inversores. El dato curioso es que hace apenas unos días logró cerrar por encima de ese punto, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo.

The New Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Entregas que no terminan de convencer

El foco ahora está puesto en las cifras de entregas del primer trimestre, que Tesla dará a conocer el 2 de abril. Ahí podría estar la clave para entender si la compañía logra recuperar algo de impulso o si la presión continuará.

Algunas estimaciones muestran un panorama mixto. Desde GLJ Research, por ejemplo, se proyecta que Tesla entregue 368,478 vehículos en este periodo. Esto representa un leve aumento frente a las previsiones anteriores y también se ubica ligeramente por encima del consenso del mercado.

Sin embargo, ese dato positivo no alcanza para cambiar la visión de la firma. Su recomendación sigue siendo de venta, con un precio objetivo de $24,86 dólares, una cifra que deja claro su escepticismo frente al desempeño de la compañía.

Elon Musk. Crédito: Evan Vucci | AP

Un contexto menos favorable

Más allá de las cifras puntuales, hay factores estructurales que siguen pesando. Las entregas proyectadas todavía están lejos del pico alcanzado en septiembre de 2025, cuando Tesla logró colocar 497,099 unidades en un solo trimestre.

Esa diferencia refleja una caída cercana al 25.9%, lo que plantea dudas sobre la fortaleza real de la demanda. Desde GLJ incluso sugieren que el repunte reciente no responde a un crecimiento sólido, sino a ajustes puntuales en ciertos mercados, mencionando el “arbitraje de subsidios que diluye márgenes en Corea”.

A esto se suman otros elementos que complican el panorama. En Estados Unidos, los compradores dejaron de contar con el incentivo fiscal de $7,500 dólares para vehículos eléctricos desde septiembre, mientras que en China la demanda ha mostrado señales de enfriamiento en los primeros meses del año.

Seguir leyendo:

Atención: las mejores hidrolavadoras para cuidar tu carro

Guía para recuperar dinero por baches en Nueva York

Las marcas que sobreviven con un solo modelo en EE.UU.