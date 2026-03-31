Exempleada de una congresista podría pasar hasta 20 años en prisión por sustraerle $23,000 dólares

Courtney Hruska, exempleada de Marcy Kaptur, representante por Ohio, sustrajo $23,000 dólares de su cuenta bancaria y dicho abuso de confianza podría costarle hasta 20 años de ser privada de su libertad.

Entre 2015 y 2022, la delincuente confesa trabajó en la oficina de la demócrata de 79 años ubicada en Washington, D.C.

Luego de haberse ganado la confianza de la congresista, ésta le proporcionó información personal tanto de su tarjeta de crédito, como de su cuenta bancaria, sin imaginar que la exempleada utilizaría la oportunidad para cargarle varios de sus gastos personales presuntamente bajo la idea de que no sería descubierta fácilmente.

Por alguna razón desconocida hasta el momento, Hruska dejó la oficina de la congresista a principios de 2022 y comenzó a trabajar en el Departamento de Agricultura.

No obstante, nunca pasó por alto que Marcy Kaptur en su momento la autorizó a “realizar compras específicas” como parte de sus deberes y responsabilidades oficiales.

Consciente de ello, Courtney Hruska dejó que trascurrieran cerca de nueve meses para poner en marcha un plan dirigido a irle cargando gastos a la cuenta de su exjefa, pero cuando ésta se percató de que iban apareciendo frecuentemente montos a pagar por compras y servicios desconocidos, pidió una investigación para determinar lo sucedido y quién estaba detrás de ello.

Marcy Kaptur, representante por Ohio, nunca supuso que una de sus empleadas se atrevería a defraudarla. (Crédito: Carlos Osorio / AP)

De esa manera, las autoridades especializadas en fraudes ligados a tarjetas de crédito y cuentas bancarias detectaron cómo, entre agosto de 2023 y julio de 2024, se realizaron 10 transferencias por un monto total cercano a $23,000 dólares.

Al descubrirse que Courtney Hruska estaba detrás del esquema fraudulento se procedió de inmediato a su detención y ahora la mujer de 40 años busca que la jueza federal Leonie M. Brinkema asignada a su caso tenga un gesto de benevolencia cuando le dicte sentencia en junio.

Como parte de su declaración jurada, la cual fue hecha pública por las autoridades de Alexandria, Virginia, se afirma que, durante una audiencia judicial, Courtney reconoció haber cometido fraude electrónico, delito considerado grave y cuya pena máxima se establece en 20 años de prisión.

No obstante, tras aceptar su responsabilidad y por ser su primer delito, la condena podría reducirse.

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