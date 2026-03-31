Ford lanza un Mustang artístico y limitado a 550 unidades

Existen autos que nacen para correr y otros que, además, logran llamar la atención incluso cuando están detenidos. Ford decidió apostar por lo segundo con una edición especial del Mustang que mezcla diseño, cultura visual y ese ADN deportivo que lo mantiene vigente.

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La marca estadounidense se alió con Troy Lee, un nombre muy reconocido en el mundo del automovilismo por su trabajo gráfico en distintas categorías. El resultado es una versión limitada del Mustang 2026 que no pasa desapercibida y que, más allá de su mecánica, pone el foco en lo estético.

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Arte sobre ruedas con sello propio

Esta edición lleva el nombre Mustang EcoBoost TLD Signature Edition y tendrá una producción bastante acotada de solo 550 unidades. La idea detrás de este modelo es clara, convertir un deportivo accesible en una pieza con identidad propia.

El punto de partida fue la versión EcoBoost, que sirve como base para una intervención visual cargada de personalidad. Troy Lee Designs, conocido por su estilo vibrante, tomó la carrocería como si fuera un lienzo y desarrolló un esquema de colores que mezcla rojo, naranja, morado y amarillo sobre un fondo negro.

Los gráficos no están puestos al azar. Se extienden por los laterales y aparecen también en detalles específicos del capó y el interior, generando una continuidad visual que le da coherencia a todo el conjunto.

Detalles que elevan el conjunto

Más allá del trabajo artístico, Ford aprovechó para sumar elementos que normalmente se ven en versiones más potentes. Este Mustang EcoBoost incorpora componentes del GT, como la parrilla, los parachoques y algunas tomas de aire con acabado en tono bronce.

Las llantas de 19 pulgadas, en un color oscuro, ayudan a equilibrar el conjunto y permiten que los gráficos sean los protagonistas sin saturar el diseño.

Puertas adentro, la propuesta sigue la misma línea. Predominan los contrastes entre el rojo carmín y el negro, con costuras que refuerzan esa identidad deportiva. Cada unidad incluye una placa numerada que deja claro que no se trata de un Mustang más, sino de una edición pensada para coleccionistas o fanáticos de la marca.

Ford Mustang EcoBoost TLD Signature Edition 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

También hay un detalle interesante en el lado del pasajero, donde una franja multicolor con el clásico pony conecta visualmente el interior con el exterior.

Rendimiento suficiente, enfoque distinto

Aunque su apariencia pueda recordar a un GT, bajo el capó mantiene el motor EcoBoost de 2.3 litros turboalimentado. Este bloque entrega 315 caballos de fuerza, una cifra más que respetable para quienes buscan sensaciones deportivas sin llegar al extremo del V8.

No es el Mustang más radical de la gama, pero tampoco lo pretende. Su propuesta va por otro lado, combinar desempeño con una estética que lo haga destacar en cualquier lugar.

Una colaboración que deja huella

Para Troy Lee, este proyecto tiene un valor especial. “Me encantan todos los detalles que pudimos lograr con el paquete TLD Signature Edition, pero trabajar con el icónico Mustang e incorporarlo al diseño fue realmente especial”, comentó el diseñador.

El Ford Mustang EcoBoost TLD Signature Edition 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Su trayectoria, que comenzó en 1981, lo ha llevado a trabajar con cascos de pilotos y vehículos en disciplinas como Nascar, IndyCar y motocross. Su estilo siempre ha estado marcado por el uso de colores intensos y composiciones que se reconocen a simple vista.

Exclusividad a un precio competitivo

Ford confirmó que esta edición estará limitada a 550 unidades, lo que automáticamente la convierte en una pieza deseada dentro del catálogo reciente del Mustang.

El paquete especial tiene un costo cercano a $3,000 dólares adicionales sobre el modelo base. Esto deja el precio total en torno a los $37,000 dólares, una cifra que, considerando la exclusividad y el nivel de personalización, resulta bastante atractiva.

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