Jailyne Ojeda es la sexta eliminada de "La Casa de los Famosos 6".

El 30 de marzo fue el día en el que Jailyne Ojeda salió eliminada de “La Casa de los Famosos 6“. Ahora, la creadora de contenido se une a Zoe Bayona, Lupita Jones, Sergio Mayer, Vanessa Areas y Kunno. Oriana Marzoli no entra en esta lista porque ella salió bajo otras condiciones de la competencia. Ella fue expulsada. En su haber entonces contamos con siete personas fuera de juego.

El juego de Ojeda no le alcanzó para conquistar al público televidente. Su inicio en esta temporada fue lento. Empezó más como observadora que como propositora de contenido. Su atractivo y su silencio la convirtieron en el centro de las miradas de Kenny Rodríguez y Fabio Agostini. Con quienes vivió momentos de cercanía bajo la premisa de ser una mujer soltera barajando sus opciones.

El discurso fue aplaudido por muchos dentro de la opinión pública y por varias panelistas del programa, entre las que se destacan Cristina Porta y Manelyk González. Porta incluso llegó a decir que personalmente se sentía muy identificada con Jailyne.

El problema con este proceso es que, con el paso de los días, se acercó mucho más a Kenny y las formas de conversar con este sobre aspectos del juego, de la casa y de la convivencia la convirtieron en un blanco destacado de críticas. “Tóxica” fue la palabra con la que muchos describían la personalidad de Jailyne Ojeda.

Mientras que ella aseguraba ser libre para convivir bajo sus propios preceptos, el público la vio ejercer una especie de control sobre Kenny. Lo que provocó que muchos usuarios de las redes sociales usaran el hashtag #FreeKenny.

En defensa de Ojeda, es válido señalar que Kenny nunca mostró verdadero carácter ante los reclamos de Jailyne; siempre cedía ante ella y le costaba explicar sus acciones. Parecía rendirse ante Ojeda con el único objetivo de no caer en conflicto y agrandar los problemas. Para muchos, aunque esto no justificaba a Kenny, le daba cierta salvedad.

La relación entre ellos se volvió tan monótona y absorbente que perdió su atractivo. Y aunque Jailyne terminó acercándose más a Fabio por momentos, otros aseguraban que entre ella y Kenny nunca llegó a pasar nada.

En el 24/7 sí los vimos besarse y compartir momentos de cariño en la habitación. Verla de manera semejante con Fabio para luego negar lo que se vio con Kenny generó un caos en la opinión pública.

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