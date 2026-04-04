Jaime Camil cuenta cómo fue trabajar con Britney Spears en la serie “Jane the Virgin”

El actor mexicano Jaime Camil recordó una de las experiencias que vivió durante su participación en la producción de la serie “Jane the Virgin”, donde tuvo la oportunidad de compartir escena con la reconocida cantante Britney Spears.

Durante su paso por el programa “Pinky Promise”, el famoso de 52 años compartió detalles de su convivencia con la ‘princesa del pop’ para un episodio de la segunda temporada de dicha serie, lanzado en octubre de 2015.

“Fue un episodio o dos. El caso es que mi personaje es un actor de novela que está completamente enamorado de sí mismo y entonces le confiesa a Jane, Jane trabaja en el hotel… hubo una traición porque Rogelio de la Vega (su personaje) iba a usar el leotardo rojo en unos premios, pero Britney le dijo que lo quería usar“, explicó a la conductora del programa de YouTube, Karla Díaz.

De acuerdo con Jaime Camil, la trama de dicha historia permitió su convivencia con la cantante: “Resulta que mi personaje se aprovecha un poco de Britney Spears… al final se encontenta y está padre”, añadió.

De esta experiencia, el actor de producciones como “La fea más bella” y “Por ella soy Eva” rescató el profesionalismo y buena vibra de la artista multipremiada. Y es que además de tener una actitud positiva, mostró mucho respeto a su intervención en la serie.

“Es encantadora, súper profesional, pedía que le dieran ‘q cards’ para leer sus líneas, pero es raro porque se sabe sus líneas y es súper profesional”, compartió el galán de telenovelas.

Jaime Camil finalizó su intervención calificando esta experiencia como una de las más memorables de su carrera. Además, reiteró las cualidades de la famosa en el poco tiempo que pudieron convivir: “Es encantadora, estuvo como cuatro días con nosotros, lindísima”, señaló.

Actualmente, el mexicano se encuentra en su país natal para completar una serie de funciones en la puesta en escena “Matilda, el musical”, dando vida a la temida directora “Tronchatoro”.

Tras ser anunciado como parte del elenco oficial, declaró: “El nivel de producción, el tamaño de producción y el valor de producción, jamás en la historia lo hemos visto. Está muy bien hecha y les va a encantar“, menciona el famoso en el video compartido a través de las plataformas digitales oficiales de la obra”.

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