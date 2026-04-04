No se creen los cambios que vienen en industria automotriz

La sensación es clara cuando uno mira hacia dónde se mueve la industria. El auto que conocíamos está mutando a una velocidad que hace difícil seguirle el ritmo.

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No es solo una cuestión de motores eléctricos o pantallas más grandes, es que hay un cambio profundo en la forma en que las marcas piensan, producen y venden sus vehículos.

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En este nuevo escenario, gigantes tradicionales y empresas tecnológicas empiezan a compartir terreno. Y eso se traduce en decisiones que impactan directamente en lo que veremos en la calle en los próximos dos años.

La electrificación pisa más fuerte

Los vehículos eléctricos siguen ganando terreno y ya no son una rareza. Marcas como Tesla han empujado el cambio, pero ahora prácticamente todos los fabricantes están acelerando su transición.

Las ventas globales superaron los 17,000,000 de unidades recientemente y todo indica que la cuota seguirá creciendo con rapidez. La caída en los costos de las baterías y una red de carga cada vez más amplia están ayudando a que más conductores se animen a dar el salto.

Conducción autónoma, más cerca de lo que parece

La idea de autos que se manejan solos ya no suena tan lejana. Empresas como Waymo y la propia Tesla avanzan con sistemas que ya circulan en ciudades reales, aunque todavía con limitaciones.

El crecimiento será progresivo. Primero veremos más asistencia al conductor y luego, poco a poco, niveles más altos de autonomía. El desafío sigue siendo la regulación y la confianza del usuario.

Autos conectados como parte de la vida digital

El vehículo dejó de ser un objeto aislado. Hoy se integra con el celular, la casa y hasta con otros autos. La conectividad es uno de los pilares de esta nueva etapa.

Alianzas como la de Ford con Google reflejan este cambio. Los autos ya no solo transportan personas, también gestionan información en tiempo real para mejorar la experiencia.

Comprar un auto sin pisar un concesionario

El proceso de compra también está cambiando. Cada vez más personas investigan, comparan y cierran la operación sin salir de casa.

Plataformas digitales y marcas que venden directamente online están ganando terreno. La comodidad y la transparencia son factores clave en esta tendencia que redefine el negocio tradicional.

El negocio de los repuestos no se detiene

Mientras los autos evolucionan, el mercado de repuestos sigue creciendo. El envejecimiento del parque automotor y el auge de SUVs y pickups impulsan la demanda de mantenimiento.

El comercio electrónico juega un rol central, con usuarios que prefieren buscar y comprar piezas desde su casa.

La crisis de chips deja huella

La escasez de semiconductores sigue impactando. Fabricantes tuvieron que adaptar producción, eliminar funciones y reorganizar prioridades.

Aunque la situación mejora, dejó una enseñanza clara. La cadena de suministro es tan importante como el diseño del vehículo.

Precios altos y menos stock

Comprar un auto nuevo sigue siendo más caro que hace unos años. En Estados Unidos, el precio promedio ronda los $47,000 dólares, lo que obliga a muchos a mirar el mercado usado.

La falta de inventario también presiona los valores y cambia la dinámica de negociación.

Nuevas formas de moverse en la ciudad

No todo pasa por el auto. La micromovilidad gana espacio con bicicletas eléctricas y scooters, especialmente en trayectos cortos.

Las ciudades están adaptándose a esta realidad, ofreciendo alternativas más ágiles y sostenibles.

Toyota Corolla 2025. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El hidrógeno asoma como alternativa

Aunque todavía es una tecnología en desarrollo, los autos impulsados por hidrógeno empiezan a aparecer en el radar.

Modelos como el Toyota Mirai muestran que hay opciones más allá de la batería, aunque la infraestructura sigue siendo el gran desafío.

El lujo sigue creciendo

Mientras el mercado general enfrenta presiones, el segmento premium mantiene su impulso. Marcas como Bentley y Lamborghini siguen registrando cifras sólidas.

El cliente de alto poder adquisitivo sigue apostando por vehículos exclusivos, incluso en un contexto económico cambiante.

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