La abstinencia sexual perjudica el rendimiento y la calidad del esperma

Un nuevo análisis metastudioso, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, revela que la abstinencia sexual prolongada en hombres puede conducir a un aumento del estrés oxidativo y daño en el ADN de los espermatozoides. Este fenómeno se asocia con una disminución en la motilidad y viabilidad de los espermatozoides.

Aunque el estudio muestra deterioros en la calidad del esperma con el almacenamiento prolongado, no se encontró evidencia sólida de que esto afecte significativamente las tasas de fertilización o la calidad del embrión en humanos. La investigación indica que el cuerpo puede compensar parcialmente estos daños.

En contraste con los hallazgos en humanos, los estudios en animales asociados a la abstinencia mostraron efectos más directos y dañinos sobre la tasa de fertilización y calidad del embrión. Esto sugiere que podrían existir consecuencias biológicas a largo plazo.

“Hay algunas razones por las que los efectos negativos en los espermatozoides no necesariamente se traducen en efectos negativos en la fertilidad”, declaró a Newsweek el biólogo y autor del artículo, Krish Sanghvi, agregando: “Una posibilidad es que los espermatozoides de mala calidad simplemente mueran más rápidamente, por lo que un espermatozoide con mayor daño en el ADN o menor movilidad, debido a la abstinencia, podría ni siquiera ser capaz de fertilizar un óvulo porque muere antes de eso”.

Tiempo de abstinencia

Los investigadores enfatizan que el diseño del estudio afecta los resultados. La investigación longitudinal sobre los mismos hombres reveló efectos negativos más fuertes en comparación con estudios transversales.

Existe una recomendación para equilibrar el tiempo de abstinencia, ya que tanto períodos muy cortos como muy largos pueden afectar la calidad del esperma.

Consejos para parejas que buscan concebir

Para aquellos que intentan concebir, se sugiere que encontrar un punto medio en la abstinencia podría optimizar tanto la cantidad como la calidad del esperma. La investigación sugiere que no hay una respuesta única sobre la duración ideal de la abstinencia, resaltando la necesidad de un enfoque equilibrado.

Por otro lado, las parejas pueden mejorar sus posibilidades de concebir gestionando estratégicamente la abstinencia para optimizar la calidad del semen y sincronizando las relaciones con los días fértiles. Esto implica evitar periodos prolongados sin eyaculación, que pueden reducir la motilidad espermática, y adoptar hábitos saludables complementarios.

Gestión de abstinencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 2-7 días de abstinencia antes de intentos de concepción, pero lo ideal es limitarla a 2-5 días para maximizar volumen y calidad seminal en análisis o tratamientos.

Después de ese corto periodo, mantener relaciones cada 1-3 días —especialmente durante la ovulación— estabiliza la calidad del esperma y eleva las tasas de embarazo.

Abstinencias largas (más de 7 días) empeoran la movilidad de los espermatozoides, por lo que alternar eyaculaciones frecuentes es clave.

Identificar días fértiles

Rastreen la ovulación con apps, tests de ovulación o monitoreo de moco cervical y temperatura basal, enfocando relaciones en los 5 días previos y el día de ovulación.

Relaciones diarias o cada dos días en esta ventana fértil aumentan las probabilidades, ya que los espermatozoides sobreviven hasta 5 días.

Estilo de vida saludable

Adopten una dieta equilibrada rica en antioxidantes (frutas, verduras, nueces), eviten tabaco, alcohol excesivo y cafeína más allá de 200 mg/día, y mantengan IMC entre 20-25 con ejercicio moderado.

El hombre debe minimizar el calor, como saunas o ropa ajustada, para mejorar la producción espermática durante la abstinencia.

Cuándo consultar. Si no hay éxito tras 6-12 meses (o antes si hay factores de riesgo), visiten un especialista para seminograma u otros chequeos.

También te puede interesar:

· “Chocolates explosivos”: retiran productos del mercado por riesgo para la salud de los hombres

· FDA advierte sobre afirmaciones engañosas acerca de un medicamento contra el cáncer

· El uso de kratom en EE.UU. aumenta 1,200% desde 2015