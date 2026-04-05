Niño de 4 años en Texas dispara accidentalmente a menor de 2 tras hallar un arma

Un niño pequeño presuntamente disparó contra otro menor de dos años tras encontrar un arma de fuego sin asegurar en Channelview, Texas.

El hecho ocurrió el viernes al mediodía en una vivienda ubicada en Onaleigh Drive, donde al menos siete adultos se encontraban reunidos en la sala mientras los niños permanecían solos en una habitación, según informó Fox26.

El momento del disparo

Según las autoridades, un niño de cuatro años fue visto sosteniendo el arma, mientras que el menor de dos años yacía herido y perdiendo sangre.

El abuelo de la víctima relató que la escena fue caótica, describiendo cómo su esposa lo despertó en estado de desesperación tras descubrir lo ocurrido.

El niño herido fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde fue sometido a cirugía en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente se encuentra en estado crítico pero estable, y se espera que sobreviva.

Arresto por negligencia con arma de fuego

La policía identificó al propietario del arma como Santiago Daniel Canet, de 25 años, quien se encontraba de visita en la casa.

De acuerdo con los investigadores, el arma no estaba asegurada adecuadamente y era accesible para los niños. Como resultado, Canet fue arrestado y acusado de facilitar el acceso de un menor a un arma de fuego.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris informó que la familia cooperó con las autoridades, aunque el arma fue guardada antes de la llegada de los agentes.

Detectives de delitos contra menores acudieron al lugar y no se descarta la intervención de los Servicios de Protección Infantil.

Autoridades insisten en el almacenamiento seguro

El comandante Ben Katrib enfatizó la importancia de mantener las armas bajo resguardo, especialmente en hogares con niños.

Por su parte, el sheriff Ed Gonzalez calificó el día como “desgarrador”, señalando que se registraron dos incidentes similares en la misma jornada.

En un caso separado, un niño de tres años también resultó herido de bala en Houston tras una descarga que se investiga como negligente. Ambos menores se encuentran hospitalizados y, según las autoridades, se espera que sobrevivan.

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