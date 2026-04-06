Brutal crimen en Washington DC: víctima fue golpeada, estrangulada y quemada en su propio hogar

Un hombre fue brutalmente asesinado dentro de su apartamento en Washington DC en un crimen que ha conmocionado a la comunidad por su nivel de violencia.

La víctima, Syed Hammad Hussain, de 40 años, fue encontrada sin vida el pasado 11 de febrero en su condominio ubicado cerca de Logan Circle, reseñó Daily News.

De acuerdo con las autoridades, su cuerpo fue hallado boca abajo en la sala de estar, con los brazos atados con corbatas y evidentes signos de violencia extrema.

Los acusados, Rico Barnes, de 36 años, y Alphonso Walker, de 39, enfrentan cargos de asesinato en primer grado.

Según un comunicado de prensa de la fiscal federal Jeanine Pirro, ambos habrían atacado a la víctima tras seguirla hasta su edificio y aprovecharse de su confianza para ingresar a su vivienda.

Golpeado, estrangulado y luego quemado

La autopsia determinó que Hussain murió por traumatismo contundente y estrangulamiento con ligadura. Su cráneo presentaba múltiples fracturas, y las marcas en el cuello eran consistentes con el uso de un objeto como cuerda.

Además, su cuerpo presentaba quemaduras graves en el torso, las cuales ocurrieron después de su muerte. Las autoridades indicaron que un incendio menor fue provocado dentro del apartamento, que terminó lleno de humo antes de ser controlado.

El apartamento fue saqueado tras el asesinato. Entre los objetos robados se encontraban computadoras portátiles, joyas y dinero en efectivo.

Un testigo indicó que los sospechosos llegaron posteriormente a su vivienda con una bolsa que contenía aproximadamente $50,000 dólares en moneda extranjera, además de otros objetos de valor.

Según el testimonio, los acusados habrían admitido haber entrado en la casa de “alguien” y atacarlo repetidamente.

Evidencia clave y seguimiento policial

Las cámaras de seguridad captaron a Hussain entrando a su edificio en horas de la madrugada, seguido de cerca por los sospechosos, quienes lo atacaron en el vestíbulo.

La investigación avanzó gracias al rastreo del teléfono de la víctima y datos de un monitor GPS que llevaba uno de los acusados, lo que permitió ubicarlo en la escena del crimen.

Walker ya se encontraba detenido por otros cargos al momento de ser acusado, mientras que Barnes deberá comparecer ante el tribunal el próximo 18 de mayo. La audiencia de Walker está programada para el 2 de junio.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades buscan esclarecer todos los detalles de este violento homicidio.

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