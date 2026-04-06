Exjugador del Ajax y Liverpool volverá a jugar a los 55 años

Quince años después de haber puesto fin a su carrera profesional, el histórico mediocampista finlandés Jari Litmanen volverá a competir de manera oficial. A sus 55 años, fue inscrito como jugador del Tallinna Kalev III, equipo que milita en el fútbol estonio, marcando un regreso poco habitual en el deporte de alto nivel.

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El anuncio fue confirmado el pasado 3 de abril por el propio club, que pertenece al exdefensor Ragnar Klavan. La noticia generó atención inmediata debido a la trayectoria del exjugador, considerado uno de los referentes más importantes del fútbol finlandés.

Litmanen había colgado los botines en 2011 tras cerrar su etapa profesional en el HJK Helsinki, donde consiguió su único título de liga en Finlandia. Su carrera, sin embargo, estuvo marcada por su paso por clubes de gran relevancia en Europa, especialmente durante la década de los noventa.

🇫🇮🇪🇪 || 55 YEAR OLD, Finland legend Jari Litmanen has been registered by Tallinna Kalev III ahead of the new season



Life in the old dog yet 😉🇫🇮 pic.twitter.com/WOSy0xMrfo — 🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪 (@EstonianFBP) April 2, 2026

Su etapa más destacada se dio en el Ajax, donde fue pieza clave en la conquista de la UEFA Champions League 1995. Aquella generación es recordada como una de las más exitosas del club neerlandés, con Litmanen como uno de sus principales protagonistas en el mediocampo ofensivo.

Un regreso con raíces personales y contexto reciente

Aunque su inscripción actual sorprendió, no se trata de su primera aparición reciente en el campo. En octubre de 2025, Litmanen ya había jugado con el mismo equipo en la cuarta división estonia, en un contexto marcado por la falta de jugadores disponibles. En esa ocasión, incluso compartió cancha con sus hijos adolescentes.

Actualmente reside en Tallin junto a su familia, mientras mantiene actividad como comentarista en la televisión finlandesa. Su vínculo con el fútbol no se ha interrumpido, aunque ahora se combina con su vida fuera de las canchas.

El regreso también se da en un entorno distinto al que vivió durante su carrera profesional. El Tallinna Kalev III compite en una categoría inferior, lejos de los escenarios internacionales en los que Litmanen construyó su legado.

A lo largo de su trayectoria, disputó 137 partidos con la selección de Finlandia, consolidándose como el jugador más representativo en la historia de su país. Además, acumuló 23 títulos oficiales en clubes y dejó una huella importante en equipos como Barcelona y Liverpool.

El contexto actual no apunta a objetivos competitivos de alto nivel, sino a una experiencia diferente dentro del fútbol. Su presencia en el equipo estonio representa un caso poco común, donde la continuidad en el deporte se mezcla con elementos personales y familiares.

Su regreso, más allá de la categoría en la que competirá, vuelve a colocarlo en el centro de la escena futbolística, esta vez desde una perspectiva distinta a la que marcó su carrera profesional.

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