La MLS, un destino que valora futbolistas de Brasil, Argentina y Colombia

La diversidad internacional continúa marcando el crecimiento de la Major League Soccer (MLS), que en 2026 reúne jugadores de 78 nacionalidades distintas, una cifra que la posiciona como la liga más diversa en Estados Unidos y Canadá. Más de la mitad de sus futbolistas, exactamente el 50,4 %, no pertenecen a los países anfitriones, lo que refleja una composición global cada vez más amplia dentro del torneo.

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En ese escenario, tres países sudamericanos destacan de manera particular en el listado de nacionalidades extranjeras con mayor presencia: Brasil, Argentina y Colombia. Entre los tres concentran una parte significativa del talento internacional que compite en la liga.

Brasil lidera este grupo con 33 jugadores, seguido de cerca por Argentina con 32 y Colombia con 24. Estas cifras los ubican como los países no norteamericanos con mayor representación en la MLS, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá, que cuentan con 349 y 48 futbolistas, respectivamente.

Europa domina en cantidad, Sudamérica destaca en protagonismo

Aunque Sudamérica tiene una presencia relevante en la liga, el continente europeo supera en volumen total de jugadores. De acuerdo con los datos oficiales, Europa aporta 164 futbolistas, mientras que Sudamérica suma 123. Más atrás aparecen África con 58, Asia con 19 y Oceanía con 10, completando un mapa global que abarca múltiples regiones.

El impacto internacional no solo se mide en números, sino también en nombres reconocidos dentro del fútbol mundial. La MLS cuenta con figuras de distintos continentes que elevan el perfil de la competencia. Entre ellos destaca Lionel Messi, considerado el jugador extranjero más conocido de la liga.

Junto a él, también forman parte del torneo futbolistas como James Rodríguez, Evander, Thomas Müller y Son Heung-min. A esta lista se sumará próximamente Antoine Griezmann, ampliando aún más la variedad de nacionalidades en el campeonato.

El registro de 78 países representados no es un hecho aislado. Se trata del quinto año consecutivo en que la MLS alcanza o supera las 75 nacionalidades distintas, consolidando una tendencia sostenida hacia la internacionalización del torneo.

En comparación con otras ligas profesionales en la región, la diferencia es notable. La NBA, por ejemplo, registra 45 nacionalidades al inicio de su temporada, una cifra considerable pero inferior a la del fútbol.

El crecimiento de la MLS en este aspecto refleja una estrategia orientada a atraer talento de diferentes partes del mundo, generando un entorno competitivo con múltiples estilos de juego y trayectorias diversas dentro de un mismo campeonato.

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