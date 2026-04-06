Todo el cuarto ‘Tierra’ espera que Julia Argüelles sea la séptima eliminada de “La Casa de los Famosos 6”

Esta noche, todos los habitantes nominados para la séptima gala de eliminación pertenecen al cuarto tierra, en “La Casa de los Famosos 6“. Hablamos de Fabio Agostini, Estefano, Laura G, “El Divo” y Julia Argüelles.

Ayer, todos ellos vivieron la dinámica de “la última cena”, en donde cada uno tuvo que decir a quién extrañarían menos, razón por la cual básicamente esperarían que esa persona fuese eliminada o eliminado y no así sus amigos, a los que prefieren por encima de los demás.

Lamentablemente para Julia, nadie de su equipo la eligió como parte de las personas a las que extrañarían. Al contrario, todos dijeron que esperarían que fuese ella la eliminada de esta noche, por encima de todos los demás. Inclusive “El Divo”, con quien ella ha sido aún más especial, escogió a todos los del cuarto tierra en lugar de a ella.

Argüelles regresó a la casa dólida, básicamente con un nudo en la garganta. Y no tuvo nadie en quien refugiarse, sobre todo porque ella misma se cerró todas las puertas con el cuarto agua y con el cuarto fuego. No hay nadie fuera de tierra a quien ella pueda acudir por descanso o consejo. ¡Literalmente está sola dentro de este reality!

Y lo peor es que en votaciones, al menos para el cierre de esta noche, tanto ella como Stefano están en peligro de eliminación. Aunque todo podría cambiar para Agostini, también.

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